Центробанк понизил ключевую ставку до 16%

«Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели. Это означает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики. Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий», — сообщается в пресс-релизе регулятора.

В свою очередь президент России Владимир Путин в ходе прямой линии также прокомментировал снижение ключевой ставки, подчеркнув независимость Центробанка.

«ЦБ, понятно, находится под постоянным давлением, есть спорные вопросы насчет высокой ставки. Но Банк России независимый, и я стараюсь не вмешиваться, и ограничивать влияние со стороны. В целом ЦБ справляется», — заявил Путин.

Ранее экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров заявил, что Банк России в настоящее время не имеет оснований для повышения ключевой ставки, и при отсутствии форс-мажорных обстоятельств такая ситуация может сохраниться и в 2026 году. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

