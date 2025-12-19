Центробанк понизил ключевую ставку до 16%
Центробанк России понизил ключевую ставку с 16,5% до 16%. Соответствующее решение было принято на заседании совета директоров регулятора 19 декабря.
Вместе с тем скорректированный сценарий Банка России на ближайшие три года свидетельствует о том, что ключевая ставка составит 13-15% в 2026 году, а в 2027-2028 годах показатель может снизиться до 7,5-8%.
«Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели. Это означает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики. Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий», — сообщается в пресс-релизе регулятора.
В свою очередь президент России Владимир Путин в ходе прямой линии также прокомментировал снижение ключевой ставки, подчеркнув независимость Центробанка.
«ЦБ, понятно, находится под постоянным давлением, есть спорные вопросы насчет высокой ставки. Но Банк России независимый, и я стараюсь не вмешиваться, и ограничивать влияние со стороны. В целом ЦБ справляется», — заявил Путин.
Ранее экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров заявил, что Банк России в настоящее время не имеет оснований для повышения ключевой ставки, и при отсутствии форс-мажорных обстоятельств такая ситуация может сохраниться и в 2026 году. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
