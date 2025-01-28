«Жесткая конкуренция»: Зарубежные авиакомпании «отобрали» 50% пассажиров в 2024 году
В 2024 году отечественные компании перевезли лишь 111 миллионов пассажиров из 200 миллионов, заявил НСН Виктор Горбачев.
Зарубежные авиакомпании в 2024 году «отобрали» 50% пассажиров, предлагая более низкие цены, заявил НСН гендиректор Ассоциации гражданской авиации «Аэропорт», член Общественного совета при Ространснадзоре Виктор Горбачев.
Все отечественные авиаперевозчики обяжут к сентябрю 2025 года иметь внутренний документ, который обосновывает их тарифную политику. Его отсутствие будет считаться нарушением. В настоящий момент антимонопольный регулятор изучает коммерческие политики 15 авиакомпаний. Потолок цен на авиабилеты коммерческими политиками компаний пока нормативно не ограничивается. Ведется дискуссия о том, что целесообразно определять экономически обоснованный тариф. Горбачев отметил, что конкуренция не позволяет компаниям сильно завышать цены.
«Есть отдельные случаи, когда компании не очень обоснованно завышают цены, но это нельзя назвать массовым (явлением. - прим. НСН). Конкуренция среди компаний довольно жесткая, человек просто купит билеты у другой компании», - отметил он.
По его словам, в 2024 году отечественные компании перевезли лишь 111 миллионов пассажиров из 200 миллионов.
«В прошлом году мы перевезли 110-111 миллионов пассажиров, а в аэропортах обслужено больше 200 миллионов пассажиров. Это говорит о том, что половина воспользовалась иностранными авиалиниями. Зарубежные компании снижают цены, нас пассажир уходит туда. Поэтому наши компании не могут завышать цены, это скажется на количестве пассажиров. Если «Аэрофлотом» в среднем стоит восемь тысяч рублей до Минска долететь, то «Белавиа» – 3,5-4 тысячи. Они и так у нас вырывают все», - заключил собеседник НСН.
Российская авиаотрасль нуждается в новых самолетах для ротации в гражданской авиации, однако это требует существенного финансирования со стороны банков, заявил ранее авиаэксперт, главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров «Радиоточке НСН».
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