«Жесткая конкуренция»: Зарубежные авиакомпании «отобрали» 50% пассажиров в 2024 году

В 2024 году отечественные компании перевезли лишь 111 миллионов пассажиров из 200 миллионов, заявил НСН Виктор Горбачев.

Зарубежные авиакомпании в 2024 году «отобрали» 50% пассажиров, предлагая более низкие цены, заявил НСН гендиректор Ассоциации гражданской авиации «Аэропорт», член Общественного совета при Ространснадзоре Виктор Горбачев.

Все отечественные авиаперевозчики обяжут к сентябрю 2025 года иметь внутренний документ, который обосновывает их тарифную политику. Его отсутствие будет считаться нарушением. В настоящий момент антимонопольный регулятор изучает коммерческие политики 15 авиакомпаний. Потолок цен на авиабилеты коммерческими политиками компаний пока нормативно не ограничивается. Ведется дискуссия о том, что целесообразно определять экономически обоснованный тариф. Горбачев отметил, что конкуренция не позволяет компаниям сильно завышать цены.

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«Есть отдельные случаи, когда компании не очень обоснованно завышают цены, но это нельзя назвать массовым (явлением. - прим. НСН). Конкуренция среди компаний довольно жесткая, человек просто купит билеты у другой компании», - отметил он.

По его словам, в 2024 году отечественные компании перевезли лишь 111 миллионов пассажиров из 200 миллионов.

«В прошлом году мы перевезли 110-111 миллионов пассажиров, а в аэропортах обслужено больше 200 миллионов пассажиров. Это говорит о том, что половина воспользовалась иностранными авиалиниями. Зарубежные компании снижают цены, нас пассажир уходит туда. Поэтому наши компании не могут завышать цены, это скажется на количестве пассажиров. Если «Аэрофлотом» в среднем стоит восемь тысяч рублей до Минска долететь, то «Белавиа» – 3,5-4 тысячи. Они и так у нас вырывают все», - заключил собеседник НСН.

Российская авиаотрасль нуждается в новых самолетах для ротации в гражданской авиации, однако это требует существенного финансирования со стороны банков, заявил ранее авиаэксперт, главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров «Радиоточке НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков
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