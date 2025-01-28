«Жесткая конкуренция»: Зарубежные авиакомпании «отобрали» 50% пассажиров в 2024 году

«Есть отдельные случаи, когда компании не очень обоснованно завышают цены, но это нельзя назвать массовым (явлением. - прим. НСН). Конкуренция среди компаний довольно жесткая, человек просто купит билеты у другой компании», - отметил он.

По его словам, в 2024 году отечественные компании перевезли лишь 111 миллионов пассажиров из 200 миллионов.

«В прошлом году мы перевезли 110-111 миллионов пассажиров, а в аэропортах обслужено больше 200 миллионов пассажиров. Это говорит о том, что половина воспользовалась иностранными авиалиниями. Зарубежные компании снижают цены, нас пассажир уходит туда. Поэтому наши компании не могут завышать цены, это скажется на количестве пассажиров. Если «Аэрофлотом» в среднем стоит восемь тысяч рублей до Минска долететь, то «Белавиа» – 3,5-4 тысячи. Они и так у нас вырывают все», - заключил собеседник НСН.

Российская авиаотрасль нуждается в новых самолетах для ротации в гражданской авиации, однако это требует существенного финансирования со стороны банков, заявил ранее авиаэксперт, главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров «Радиоточке НСН».

