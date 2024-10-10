«Цены выросли на 15%»: Названы причины рекордной выручки российских авиакомпаний

Российские авиакомпании по итогам года могут показать рекордную выручку из-за высоких цен на авиабилеты и роста авиаперевозок по стране и за границу, заявил гендиректор Ассоциации гражданской авиации «Аэропорт», член Общественного совета при Ространснадзоре Виктор Горбачев в разговоре с НСН.

Ранее РБК со ссылкой на экспертов Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) сообщило, что российские авиакомпании по итогу 2024 года могут показать рекордную с 2011 года для отрасли выручку в 1,8 трлн рублей. Согласно данным, в 2023 году был достигнут уровень по выручке 2019 года (1,4 трлн рублей). Горбачев объяснил такие показатели.