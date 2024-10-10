«Цены выросли на 15%»: Названы причины рекордной выручки российских авиакомпаний
Цены на билеты завышают из-за дорогого авиакеросина, который в себестоимости перевозок доходит до 50-60%, отметил в эфире НСН член Общественного совета при Ространснадзоре Виктор Горбачев.
Российские авиакомпании по итогам года могут показать рекордную выручку из-за высоких цен на авиабилеты и роста авиаперевозок по стране и за границу, заявил гендиректор Ассоциации гражданской авиации «Аэропорт», член Общественного совета при Ространснадзоре Виктор Горбачев в разговоре с НСН.
Ранее РБК со ссылкой на экспертов Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) сообщило, что российские авиакомпании по итогу 2024 года могут показать рекордную с 2011 года для отрасли выручку в 1,8 трлн рублей. Согласно данным, в 2023 году был достигнут уровень по выручке 2019 года (1,4 трлн рублей). Горбачев объяснил такие показатели.
«На такую выручку повлияло повышение цен на билеты. При этом начали как-то разлетаться и по России, и по международным полетам. В прошлом году было 105 миллионов перевезенных пассажиров, сейчас на 10%, наверное, увеличат. Была расширена география полетов – это самое главное и самое первое. Цены на билеты по некоторым направлениям на 10-15% увеличились. Международные полеты, конечно, дороже – тут появляются и границы, и таможни, и обработка багажа, груза и так далее», – сказал Горбачев.
При этом он отметил, что цены на билеты в Турцию стали «неподъемными».
«Если пассажирам некуда деваться, то что делать-то? Полетели куда-то отдыхать, в Турцию, Вьетнам, азиатские страны… Вы на паровозе туда не доберетесь. Поэтому люди платят эти деньги. А Турция сейчас стала вообще неподъемная абсолютно – все объясняют слишком дорогими билетами. Там еще, к сожалению, приходится облетать регион Украины, поэтому подороже», – указал собеседник НСН.
Кроме того, Горбачев объяснил, что цены на билеты завышают из-за большой стоимости авиакеросина, которая в себестоимости перевозок доходит до 50-60%.
«Цены завышены и это естественно. Но основную роль в завышении цен играет стоимость авиакеросина, которая в себестоимости перевозок воздушным транспортом доходит до 50-60%. В 2025 году цены тоже вряд ли снизятся. На сегодняшний день у нас в реестре около 300 машин – это Boeing и Airbus, основная масса. Стоимость обслуживания этих воздушных судов увеличилась, его приходится получать по «кривым» путям. Зарубежная техника требует зарубежного обслуживания. Смазочные материалы и тому подобное тоже приходится покупать, кроме запасных частей. Поэтому пока мы не перейдем на отечественные воздушные суда, у нас вот такая будет ситуация... Но есть опасения, что даже когда придут отечественные воздушные суда, народ уже привыкнет к этим (ценам - ред. НСН)», – добавил он.
Ранее сообщалось, что авиабилеты по России подорожали на 30% в 2024 году. В прошлом году средняя стоимость билета в одну сторону в среднем составляла 7,6 тысячи рублей, сегодня цена достигла уже 9,9 тысяч рублей, передает «Радиоточка НСН».
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