Последствия нынешнего роста мировых цен на чай россияне почувствуют не раньше конца 2026 года, более того, во второй половине лета цены на аукционах должны нормализоваться. Об этом НСН заявил глава ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия.

Мировые цены на чай за месяц взлетели почти на четверть, сообщил Telegram-канал Baza. Отмечается, что россиян уже в ближайшее время ждет сокращение предложения и кратный рост цен. Так, цены на индийском чайном аукционе, который считается одним из ориентиров мирового рынка, за месяц выросли более чем на 21%, а по сравнению с прошлым годом рост превысил 13,3%. Взлет цен связан с засушливой погодой в Индии, Кении и на Шри-Ланке — крупнейших экспортерах чая. Чантурия отметил, что цены на чай в России вырастут не раньше, чем в конце года, а после первых аукционов стоимость чая, наоборот, откатится вниз.

«Адаптация к новым ценам на сырье на таких рынках, как российский, происходит с определенным временным интервалом. Основные закупки будут в июле, и мы увидим транслирование новых цен на сырье, на готовую продукцию только в конце 2026 года — начале 2027 года. Кроме того, я бы пока не делал далеко идущих выводов относительно того, как сложатся цены на аукционах, сейчас только начало сезона и первых активных аукционов, которые, как правило, всегда выше по ценам, чем тогда, когда сезон в разгаре. Все становится более или менее сбалансированным к концу сезона. Поэтому я бы на текущих новостях никаких выводов не делал, потому что первые сборы всегда выстреливают — всегда идет свежий чай, за него идет большая борьба на аукционах. Как только первая волна схлынет, мы увидим уже нормальные цены. Российские компании, как правило, закупают чай в течение всего года, но основные свежие урожаи закупаются во второй половине лета. Будем смотреть, как будут развиваться события к середине сезона», — сказал Чантурия.