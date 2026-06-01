Ждем конца года: Когда россияне ощутят рост цен на чай
Помимо Индии, Шри-Ланки и Кении, у России также есть альтернативные каналы поставок, сказал НСН Рамаз Чантурия.
Последствия нынешнего роста мировых цен на чай россияне почувствуют не раньше конца 2026 года, более того, во второй половине лета цены на аукционах должны нормализоваться. Об этом НСН заявил глава ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия.
Мировые цены на чай за месяц взлетели почти на четверть, сообщил Telegram-канал Baza. Отмечается, что россиян уже в ближайшее время ждет сокращение предложения и кратный рост цен. Так, цены на индийском чайном аукционе, который считается одним из ориентиров мирового рынка, за месяц выросли более чем на 21%, а по сравнению с прошлым годом рост превысил 13,3%. Взлет цен связан с засушливой погодой в Индии, Кении и на Шри-Ланке — крупнейших экспортерах чая. Чантурия отметил, что цены на чай в России вырастут не раньше, чем в конце года, а после первых аукционов стоимость чая, наоборот, откатится вниз.
«Адаптация к новым ценам на сырье на таких рынках, как российский, происходит с определенным временным интервалом. Основные закупки будут в июле, и мы увидим транслирование новых цен на сырье, на готовую продукцию только в конце 2026 года — начале 2027 года. Кроме того, я бы пока не делал далеко идущих выводов относительно того, как сложатся цены на аукционах, сейчас только начало сезона и первых активных аукционов, которые, как правило, всегда выше по ценам, чем тогда, когда сезон в разгаре. Все становится более или менее сбалансированным к концу сезона. Поэтому я бы на текущих новостях никаких выводов не делал, потому что первые сборы всегда выстреливают — всегда идет свежий чай, за него идет большая борьба на аукционах. Как только первая волна схлынет, мы увидим уже нормальные цены. Российские компании, как правило, закупают чай в течение всего года, но основные свежие урожаи закупаются во второй половине лета. Будем смотреть, как будут развиваться события к середине сезона», — сказал Чантурия.
Тем более, отметил собеседник НСН, России вполне по силам найти альтернативные каналы поставок.
«Мы закупаем чай по всему миру, география закупок обширная. Хотя, конечно, основные поставщики для России — это Индия, Шри-Ланка и Кения, но мы также закупаем чай во Вьетнаме, в Индонезии, даже иногда в Аргентине, в ряде африканских стран. Компании, конечно, будут стремиться найти наиболее выгодное соотношение цены и качества, но сегодня говорить о каких-то изменениях и строить прогнозы бессмысленно, потому что, повторюсь, это типичная ситуация для активных продаж свежего урожая», — подчеркнул эксперт.
Вместе с тем российские производители не смогут восполнить поставки сырья из-за рубежа, добавил он.
«Например, иван-чай — это не классический чай. Это другой ботанический вид растения. Из него, как и из многих других трав, делают сборы, что-то ферментируют, что-то просто засушивают и заваривают водой. Кроме того, иван-чай — это однолетняя, как правило, дикорастущая культура. Сборы дикоросов осуществляются, как правило, в июне, чаще всего они длятся около месяца. За это время нужно собрать и первично переработать все то, что потом будет употребляться в течение года, в отличие от классического чая, который является вечнозеленым растением и плодоносит на плантациях круглый год. Как правило, места сбора иван-чая удалены от места первичной переработки, чего нельзя сказать о классическом чае. Поэтому иван-чай не может быть заменой классического чая в большом масштабе. На протяжении последних пятнадцати лет мы видим рост популярности иван-чая, но, как правило, такую продукцию выпускают в ограниченных объемах, объем рынка иван-чая — в пределах 1% от всей потребности в чае», — указал собеседник НСН.
В заключение Чантурия обратил внимание на то, что сейчас классический чай все реже используется в основе чайной продукции.
«За последние годы классический чай все меньше стал использоваться в основе чайной продукции. Часто его купажируют с различными растительными добавками. Популярность такой чайной продукции неуклонно растет. Мы сохраняем огромный объем импорта классического чая, но в чайной продукции, которая продается в России, используется не только классический чай, но и другие компоненты. Некоторые виды чайной продукции существуют даже без классического чая. Это позволяет нивелировать любое колебание цен на сырье», — подытожил он.
Ранее Чантурия заявил, что выращивать чай в России можно только в нескольких районах Краснодарского края, однако объемы выращиваемого там чая не превышают 0,2% от потребляемого в нашей стране.
