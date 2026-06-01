Россия ответила на заверения Литвы о непричастности к полетам дронов ВСУ
Заявлениям политиков стран Балтии о том, что они не предоставляют воздушное пространство для ударов беспилотников по России, доверять нельзя. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил генерал-лейтенант, член комитета Государственной думы по обороне Виктор Соболев.
Парламентарий отметил, что балтийские республики, с одной стороны, отрицают предоставление территории для пролетов дронов, но при этом не могут официально заявить об обратном. По его словам, эти страны поставляют Украине десятки тысяч БПЛА.
Депутат подчеркнул, что украинская сторона не стала бы запускать дроны через территорию прибалтийских государств без их согласия.
Соболев добавил, что ВСУ не посмели бы использовать территорию Литвы, Латвии и Эстонии для отправки дронов, произведенных в этих странах, без разрешения. Он указал на выгодное партнерство по поставкам вооружения, в частности беспилотников.
«Поэтому верить этому вообще нельзя», — резюмировал Соболев.
Ранее Литва отвергла информацию об открытии неба для украинских БПЛА, а президент этой балтийской страны Гитанас Науседа подчеркнул, что использование воздушного недопустимо, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
