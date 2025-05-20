Кандидат экономических наук, преподаватель ИМЭС Александр Суетин ранее заявил, что чай в российских магазинах может подорожать на 10–15% и более во втором полугодии 2025 года. В беседе с «Газетой.Ru» он отметил, что в 2024 году россияне в среднем тратили на чай 1,5 тысячи рублей в месяц. Чантурия отметил, что Россия импортирует чайное сырье, но фасует его внутри страны.

«Цены в долларах потихонечку растут. Нельзя забывать об инфляции доллара, который за примерно 20 лет упал на 83%. В сфере чая мы ничего экстраординарного не ожидаем, компании не сообщают о резких переменах в стоимости сырья или логистики. Стоимость сырья растет, но не драматично, как получается с кофе, например. Чайное сырье у нас импортное на 100%, однако фасовка происходит в России. 95% чайной продукции на полках магазинов сделано на российских фабриках», - сказал собеседник НСН.