Сложности выращивания чая в России объяснили климатом и почвами
Объемы импорта чая из Индии, Шри-Ланки и Кении покрывают около 70% потребления, сказал НСН Рамаз Чантурия.
Выращивать чай в России можно только в нескольких районах Краснодарского края, однако объемы выращиваемого там чая не превышают 0,2% от потребляемого в нашей стране, сказал в эфире НСН глава ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия.
Кандидат экономических наук, преподаватель ИМЭС Александр Суетин ранее заявил, что чай в российских магазинах может подорожать на 10–15% и более во втором полугодии 2025 года. В беседе с «Газетой.Ru» он отметил, что в 2024 году россияне в среднем тратили на чай 1,5 тысячи рублей в месяц. Чантурия отметил, что Россия импортирует чайное сырье, но фасует его внутри страны.
«Цены в долларах потихонечку растут. Нельзя забывать об инфляции доллара, который за примерно 20 лет упал на 83%. В сфере чая мы ничего экстраординарного не ожидаем, компании не сообщают о резких переменах в стоимости сырья или логистики. Стоимость сырья растет, но не драматично, как получается с кофе, например. Чайное сырье у нас импортное на 100%, однако фасовка происходит в России. 95% чайной продукции на полках магазинов сделано на российских фабриках», - сказал собеседник НСН.
По его словам, сложность выращивания чая в России связана с климатом и почвами.
«В России недостаточно почвенно-климатических условий для выращивания чая в промышленных масштабах. Такие условия есть только в нескольких районах Краснодарского края. Чайный куст можно выращивать и в Москве, но его продуктивность никогда не будет такой же, как у тех, которые растут на соответствующей почве в соответствующем климате. Затраты на производство чая в непредназначенных для этого местах будут выше, следовательно, финальная стоимость будет неконкурентной», - отметил эксперт.
Чантурия добавил, что объемы импорта чая из Индии, Шри-Ланки и Кении покрывают около 70% потребления.
«Максимальный объем выращивания чая в Краснодарском крае в советское время достигал тысячи тонн. Сейчас часть плантаций уже давно перепрофилирована, а потребление чая в России на сегодняшний день - около 130 тысяч тонн. Объем производства краснодарского чая в настоящий момент – 0,2% от потребляемого. Чай из соседней Абхазии добавит максимум 1-2%. Импорт чая из Индии покрывает около 30% потребления, на втором месте – Шли-Ланка, на третьем – Кения. Суммарно эти три страны покрывают около 70% всех поставок чая», - заключил эксперт.
Ранее врач-диетолог Дарья Русакова посоветовала заменить кофе чаем, цикорием и матчей, напоминает «Радиоточка НСН».
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