Россельхознадзор запретил ввоз черешни, абрикосов и винограда из Армении

Россельхознадзор с 2 июня ограничивает ввоз косточковых плодов и винограда из Армении. Об этом заявили в ведомстве.

В службе отметили, что фиксируют участившиеся случаи нарушений при поставках армянской фруктовой продукции в Россию.

Под новые ограничения попали вишня, черешня, абрикосы, слива, персики, нектарины и свежий виноград. Мера также затронет транзит этой продукции в страны — члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

С 30 мая под ограничения уже попали поставки свежих томатов, огурцов, перцев, зеленных культур и клубники из Армении. В Россельхознадзоре пояснили, что армянская сельхозпродукция не отвечала нормам России и ЕАЭС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
