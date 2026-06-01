Онколог рассказал россиянам, как отличить опасную родинку от безобидной

Рак кожи способен длительное время скрываться под видом безобидной родинки, прыща или незаживающей ранки. Об этом в беседе с «Лентой.ру» сообщил онколог Расул Ахмаев.

Специалист пояснил, что злокачественные новообразования не всегда выглядят как крупные тёмные пятна. Они могут проявляться в виде небольшого пятнышка, воспалённой ранки, которая не заживает, или розоватого уплотнения, часто подвергающегося самостоятельному лечению.

По словам врача, поводом для беспокойства должны стать любые трансформации имеющихся родинок и возникновение новых необычных элементов на кожных покровах. Тревожными сигналами считаются асимметричная форма с нечёткими границами, рост образования, кровоточивость или неравномерная окраска с оттенками от коричневого до синего.

Ахмаев акцентировал внимание на ситуациях, когда родинка стремительно меняет внешний вид — темнеет, выступает над поверхностью кожи, вызывает зуд, кровоточит или покрывается коркой.

Врач добавил, что не все разновидности рака кожи связаны с пигментными невусами, как в случае с меланомой. Базалиома, например, нередко проявляется как небольшое розовое пятно или длительно незаживающая ранка.

Ранее онколог развеял три популярных мифа о раке кожи, в частности, что это заболевание связано с болью, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Николай Гынгазов
