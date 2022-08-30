Зеленский назвал сумму, необходимую на восстановление Украины
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что точную сумму, необходимую на восстановление страны, можно будет назвать только после окончания военных действий, сообщает РИА Новости.
В ходе обращения к «Движению предприятий Франции» (MEDEF) он отметил, что «приблизительная» цифра - 600-800 млрд долларов.
«600-800 млрд – это то, что говорили в Лугано (Швейцария), сумма была публичная... Чтобы всё заново восстановить, нужны примерно такие объёмы», – подчеркнул украинский лидер.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что восстановление Украины обойдётся дороже, чем «план Маршалла» о помощи Европе после Второй мировой войны.
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