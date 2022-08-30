Зеленский назвал сумму, необходимую на восстановление Украины

В ходе обращения к «Движению предприятий Франции» (MEDEF) он отметил, что «приблизительная» цифра - 600-800 млрд долларов.

«600-800 млрд – это то, что говорили в Лугано (Швейцария), сумма была публичная... Чтобы всё заново восстановить, нужны примерно такие объёмы», – подчеркнул украинский лидер.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что восстановление Украины обойдётся дороже, чем «план Маршалла» о помощи Европе после Второй мировой войны.