Масштабнее, чем в СССР: В модернизации БАМа усмотрели высокие риски коррупции

Расширение и электрификация БАМ потребуют колоссальных капитальных затрат, которые могут не оправдаться из-за сомнительных перспектив увеличения грузопотока и объемов торговли с Китаем, а также из-за наличия более дешевой альтернативы электричеству. Об этом НСН заявил эксперт-аналитик Европейского железнодорожного агентства Роман Мюнге.

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума заявил, что модернизация Байкало-Амурской магистрали (БАМ) является даже более масштабным проектом, чем ее строительство в СССР. Об этом сообщило издание РБК. Президент назвал масштабной задачу расширения Восточного полигона на Дальнем Востоке. В частности, по его словам, предстоит проложить сплошные двойные пути и электрифицировать БАМ. По словам Мюнге, сложно даже предположить, сколько времени и средств потребуется на реализацию проекта.