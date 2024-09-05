Масштабнее, чем в СССР: В модернизации БАМа усмотрели высокие риски коррупции
Сама по себе модернизация БАМа может оказаться нецелесообразной, предположил в эфире НСН эксперт Роман Мюнге.
Расширение и электрификация БАМ потребуют колоссальных капитальных затрат, которые могут не оправдаться из-за сомнительных перспектив увеличения грузопотока и объемов торговли с Китаем, а также из-за наличия более дешевой альтернативы электричеству. Об этом НСН заявил эксперт-аналитик Европейского железнодорожного агентства Роман Мюнге.
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума заявил, что модернизация Байкало-Амурской магистрали (БАМ) является даже более масштабным проектом, чем ее строительство в СССР. Об этом сообщило издание РБК. Президент назвал масштабной задачу расширения Восточного полигона на Дальнем Востоке. В частности, по его словам, предстоит проложить сплошные двойные пути и электрифицировать БАМ. По словам Мюнге, сложно даже предположить, сколько времени и средств потребуется на реализацию проекта.
«Это совершенно непрогнозируемые величины, которые будут зависеть от объема выделяемых средств и от того, насколько глубокой будет модернизация. Исходя из того, что я слышал от представителей Дальневосточного округа, хотят построить чуть ли не дублеры тоннелей. Но это безумие, в этих предложениях колоссальная коррупционная составляющая, они должны заинтересовать Следственный комитет России. В целом же можно сказать, что БАМ сегодня справляется со своей задачей, серьезных затруднений на магистрали сейчас нет», — сказал Мюнге.
При этом собеседник НСН усомнился в необходимости расширения и электрификации БАМ.
«Во-первых, не факт, что в результате модернизации увеличится грузопоток, неизвестно, будут ли оправданы астрономические капитальные затраты. Во-вторых, есть более дешевое горючее. В-третьих, рядом Китай, который, по всей видимости, собирается соблюдать санкционный режим, — очень серьезно закручены гайки в банковской сфере, думаю, то же самое произойдет и в торговле. Да и непонятно, где возьмут строителей, учитывая колоссальный дефицит на рынке труда», — подытожил он.
Ранее Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении законопроект, который продлевает до 31 декабря 2033 года норму о возможности проводить сплошные рубки в центральной экологической зоне Байкальской природной территории для расширения Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Спрос россиян на антистресс-игрушки подскочил на 21% с начала года
- Путин заявил, что рост ВВП может превысить результаты 2023 года
- Путин: Россия является одним из мировых лидеров по майнингу
- Путин предрек мобилизацию детей на Украине
- Путин назвал шизофренией отказ Германии включить оставшуюся нитку «Северного потока»
- СМИ: На Михаила Пореченкова подали в суд за долги по вывозу мусора
- Путин: В РФ нужно создавать условия, чтобы было модно иметь много детей
- Суд в Москве заочно приговорил блогера Шпака к восьми годам за фейки об армии
- «Она заразительно смеется»: Путин заявил о поддержке Харрис на выборах США
- Путин: Минобороны докладывает о ситуации в зоне СВО несколько раз в сутки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru