Масштабнее, чем в СССР: В модернизации БАМа усмотрели высокие риски коррупции

Сама по себе модернизация БАМа может оказаться нецелесообразной, предположил в эфире НСН эксперт Роман Мюнге.

Расширение и электрификация БАМ потребуют колоссальных капитальных затрат, которые могут не оправдаться из-за сомнительных перспектив увеличения грузопотока и объемов торговли с Китаем, а также из-за наличия более дешевой альтернативы электричеству. Об этом НСН заявил эксперт-аналитик Европейского железнодорожного агентства Роман Мюнге.

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума заявил, что модернизация Байкало-Амурской магистрали (БАМ) является даже более масштабным проектом, чем ее строительство в СССР. Об этом сообщило издание РБК. Президент назвал масштабной задачу расширения Восточного полигона на Дальнем Востоке. В частности, по его словам, предстоит проложить сплошные двойные пути и электрифицировать БАМ. По словам Мюнге, сложно даже предположить, сколько времени и средств потребуется на реализацию проекта.

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«Это совершенно непрогнозируемые величины, которые будут зависеть от объема выделяемых средств и от того, насколько глубокой будет модернизация. Исходя из того, что я слышал от представителей Дальневосточного округа, хотят построить чуть ли не дублеры тоннелей. Но это безумие, в этих предложениях колоссальная коррупционная составляющая, они должны заинтересовать Следственный комитет России. В целом же можно сказать, что БАМ сегодня справляется со своей задачей, серьезных затруднений на магистрали сейчас нет», — сказал Мюнге.

При этом собеседник НСН усомнился в необходимости расширения и электрификации БАМ.

«Во-первых, не факт, что в результате модернизации увеличится грузопоток, неизвестно, будут ли оправданы астрономические капитальные затраты. Во-вторых, есть более дешевое горючее. В-третьих, рядом Китай, который, по всей видимости, собирается соблюдать санкционный режим, — очень серьезно закручены гайки в банковской сфере, думаю, то же самое произойдет и в торговле. Да и непонятно, где возьмут строителей, учитывая колоссальный дефицит на рынке труда», — подытожил он.

Ранее Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении законопроект, который продлевает до 31 декабря 2033 года норму о возможности проводить сплошные рубки в центральной экологической зоне Байкальской природной территории для расширения Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей.

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ФОТО: РИА Новости
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