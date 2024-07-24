ГД до 2034 года разрешила сплошные рубки на Байкале для расширения БАМа

Отмечается, что до 2034 года также продлевается действие ряда норм. Таким образом, отсутствие положительного заключения госэкспертизы проектной документации объектов инфраструктуры, которые необходимы для увеличения пропускной способности Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей, до 31 декабря 2033 года не будет являться препятствием для передачи в пользование находящихся в федеральной собственности водного объекта или его части для возведения и реконструкции таких объектов.

Законопроект также устанавливает, что подготовка и утверждение документации по планировке территории, предусматривающей размещение объектов инфраструктуры, не допускается при отсутствии в утвержденных документах территориального планирования сведений об этих объектах инфраструктуры.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал приоритетом развитие Восточного полигона железных дорог (объединяет БАМ и Транссиб) и подтвердил, что провозные мощности двух магистралей к 2032 году планируется нарастить до 270 млн тонн, передает «Радиоточка НСН».

