ГД до 2034 года разрешила сплошные рубки на Байкале для расширения БАМа

Государственная Дума на пленарном заседании приняла во втором чтении законопроект, который продлевает до 31 декабря 2033 года норму о возможности проводить сплошные рубки в центральной экологической зоне Байкальской природной территории для расширения Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей.

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Отмечается, что до 2034 года также продлевается действие ряда норм. Таким образом, отсутствие положительного заключения госэкспертизы проектной документации объектов инфраструктуры, которые необходимы для увеличения пропускной способности Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей, до 31 декабря 2033 года не будет являться препятствием для передачи в пользование находящихся в федеральной собственности водного объекта или его части для возведения и реконструкции таких объектов.

Законопроект также устанавливает, что подготовка и утверждение документации по планировке территории, предусматривающей размещение объектов инфраструктуры, не допускается при отсутствии в утвержденных документах территориального планирования сведений об этих объектах инфраструктуры.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал приоритетом развитие Восточного полигона железных дорог (объединяет БАМ и Транссиб) и подтвердил, что провозные мощности двух магистралей к 2032 году планируется нарастить до 270 млн тонн, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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