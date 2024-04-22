Путин заявил, что хотел бы стать студентом и поехать строить БАМ

Президент России Владимир Путин признался, что хотел бы вернуться в студенческие годы и поехать на строительство Байкало-Амурской магистрали (БАМ). Главу государства цитирует РИА Новости.

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«Мне бы очень хотелось быть студентом. И если бы я был студентом, после того, что я узнал о БАМе, с удовольствием бы туда поехал», - сказал Путин на встрече с участниками возведения магистрали.

БАМ проходит через Восточную Сибирь и Дальний Восток России. В строительстве магистрали протяженностью более 4,3 тысячи километров принимали участие свыше двух миллионов человек.

Ранее Путин сообщил, что к 2030 году в России построят около 40 студенческих городков. На эти цели из бюджета выделят порядка 400 миллиардов рублей, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Kremlin.ru
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