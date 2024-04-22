Путин заявил, что хотел бы стать студентом и поехать строить БАМ
Президент России Владимир Путин признался, что хотел бы вернуться в студенческие годы и поехать на строительство Байкало-Амурской магистрали (БАМ). Главу государства цитирует РИА Новости.
«Мне бы очень хотелось быть студентом. И если бы я был студентом, после того, что я узнал о БАМе, с удовольствием бы туда поехал», - сказал Путин на встрече с участниками возведения магистрали.
БАМ проходит через Восточную Сибирь и Дальний Восток России. В строительстве магистрали протяженностью более 4,3 тысячи километров принимали участие свыше двух миллионов человек.
Ранее Путин сообщил, что к 2030 году в России построят около 40 студенческих городков. На эти цели из бюджета выделят порядка 400 миллиардов рублей, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин заявил, что хотел бы стать студентом и поехать строить БАМ
- «Металлург» в третий раз обыграл «Локомотив» в финале Кубка Гагарина
- В аэропорту Кишинева задержали участников съезда молдавской оппозиции
- Суд в Москве арестовал всех фигурантов дела об убийстве байкера
- Пользователи Альфа-банка пожаловались на сбои в работе приложения и сайта
- Байден пообещал Зеленскому новые пакеты военной помощи
- Вышел первый трейлер «Дэдпула 3» с Хью Джекманом
- АТОР: в Россию из ОАЭ вернулись все организованные туристы
- Экономист назвал справедливой зарплатой в РФ сумму от 150 тысяч рублей
- В России снизился спрос на долгосрочную аренду квартир
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru