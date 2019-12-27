Запуск «Северного потока-2» отложили на конец 2020 года
В министерстве энергетики РФ ожидают, что газопровод «Северный поток-2» будет запущен до конца 2020 года. С таким заявлением 27 декабря выступил глава ведомства Александр Новак, передает ТАСС.
Ещё накануне он отмечал, что потребуется несколько дополнительных работ организационного порядка, которые могут быть выполнены в течение нескольких месяцев.
По словам министра, один из вариантов – использовать судно, которое сейчас находится на Дальнем Востоке. По всей вероятности, речь идет о судне «Академик Черский», который сейчас находится в Находке.
Изначально предполагалось, что «Северный поток-2» может быть запущен в начале 2020 года. На сроки сдачи трубопровода повлияла угроза санкций США. Из-за нее подрядчик работ, швейцарская компания Allseas, в декабре отвела суда из района строительства.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков ранее заявил НСН, что обычно США дают компаниям возможность запросить 30-дневную отсрочку. По его оценке, этого срока могло бы хватить на достройку «Северного потока-2». Вместе с тем, всем было ясно, что до середины 2020 года выход на проектную мощность был невозможен, сказал НСН заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.
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