Глава ОСК: достроить «Северный поток-2» пока нечем

По словам Рахманова, отечественные судостроители могут создать такой трубоукладчик, однако на это потребуется значительное время.

На одно только проектирование может уйти до двух лет, а на строительство — ещё четыре года.

Накануне глава правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что «Северный поток-2» будет завершён, несмотря на демарш Вашингтона. Причём затяжку по времени он оценил не более, чем в несколько месяцев.

Между тем, «Газпром» всё же может завершить прокладку трубопровода собственными силами, отмечает Утро.ру. Российский концерн приобрёл недавно у Китая трубоукладочное судно, правда, меньшее, чем у Allseas. Его ещё надо перегнать к месту работ. Кроме того, и сама швейцарская компания пытается найти варианты для продолжения участия в проекте.

