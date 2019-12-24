Глава ОСК: достроить «Северный поток-2» пока нечем
Газопровод «Северный поток - 2», как выяснилось, нечем достраивать, у России нет судов, которые мог ли бы закончить проект. Об этом сообщил «Интерфаксу» руководитель Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов. Речь идёт о специализированных трубоукладчиках.
Ранее при строительстве использовались такие суда швейцарской компании Allseas, однако она остановила работу после решение США ввести санкции против «Северного потока – 2».
По словам Рахманова, отечественные судостроители могут создать такой трубоукладчик, однако на это потребуется значительное время.
На одно только проектирование может уйти до двух лет, а на строительство — ещё четыре года.
Накануне глава правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что «Северный поток-2» будет завершён, несмотря на демарш Вашингтона. Причём затяжку по времени он оценил не более, чем в несколько месяцев.
Между тем, «Газпром» всё же может завершить прокладку трубопровода собственными силами, отмечает Утро.ру. Российский концерн приобрёл недавно у Китая трубоукладочное судно, правда, меньшее, чем у Allseas. Его ещё надо перегнать к месту работ. Кроме того, и сама швейцарская компания пытается найти варианты для продолжения участия в проекте.
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