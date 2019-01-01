Возможный запрет Россией вина из Грузии назвали катастрофой для местных виноделов

Роспотребнадзор усилил проверку грузинских вин. В ведомстве заявили, что количество алкогольной продукции производства Грузии, не соответствующей обязательным требованиям, с 2014 по 2018 год выросло в 2,9 раза. Например, в прошлом году было выявлено 203 тысячи литров некачественного вина. Их производители: «Багратиони-1882», «Дом Грузинского Вина», «Болеро энд Компани», «Батоно», «Бадагони». Между тем, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что политики в этом вопросе никакой нет. По его словам, речь идет лишь о «превентивных мерах», которые призваны «обеспечить безопасность наших сограждан».

Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз сообщил в эфире НСН, что из Грузии с начала поставок в 2013-ом году до конца апреля 2019 года было ввезено 213 миллионов бутылок вина. Недоброкачественными признаны не более 800 тысяч бутылок или 0,35%. Насколько велика эта цифра, можно оценить лишь сопоставив ее с аналогичными показателями других стран.

«Много это или мало – не знаю. Мне трудно оценить, потому что не знаю, каков показатель по другим странам. Это пусть сам Роспотребнадзор посчитает. Ну, если есть претензии, – значит, надо вопрос решать», – сказал он.

Между тем, грузинское виноделие тотально зависит от российского рынка и запрет импорта в Россию обернется для большинства местных виноградарей разорением.

«Грузинское вино в 2019 году вышло на второе место на рынке импортного вина в России после Испании. По итогам 2018 года оно было третьим после Испании и Италии. То есть оно обогнало и Италию, и Францию, и многие другие страны. Доля грузинского вина на российском рынке составляет 17%, грубо говоря, каждая 12-я бутылка вина – грузинское. Доля российского рынка для Грузии – 65%, то есть она тотально зависит от нашего рынка. Поэтому если вдруг произойдет ситуация с запретом, то грузинское виноделие рухнет в очередной раз, после чего ему будет, думаю, не подняться. Две трети заводов однозначно закроются. Это будет катастрофа для Грузии», – считает эксперт рынка алкоголя.

Дробиз отметил, что основным потребителем грузинского вина, несмотря на все усилия Тбилиси, остается Россия, а также бывшие республики Советского Союза.

«С 2006 по 2019 год грузины очень много сделали для популяризации своего вина. Оно вернулось в Россию в 2013 году, – продолжил собеседник НСН. – До этого они пытались его продавать и в другие страны, подключили к этому и посольства, и свои торговые представительства. Участвуют во всех международных выставках, суются в каждую страну, куда только можно. В результате им удалось увеличить объем экспорта на треть за эти годы. По большому счету, грузинское вино – это вино для территорий бывшего СССР. Это вино так и останется «нашим», мировой рынок его особо не принимает. Если помимо России взять Украину, Казахстан и Китай, то 80% грузинского вина идет туда. 20% падает на весь прочий мировой рынок».

В России как любили вино из Грузии, так и продолжат это делать.

«В России многие миллионы потребителей грузинского вина были, есть и будут. Когда грузинское вино было запрещено, люди ездили за ним в Белоруссию, где оно свободно продавалось. Подпольно его можно было купить и у нас. Ну, а на рынке доля этого вина будет заменена продукцией дальнего зарубежья и российскими винами», – отметил Вадим Дробиз.