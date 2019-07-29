Запрет анонимно пополнять электронные кошельки борьбе с преступностью не поможет

Без электронных кошельков, если они анонимные, оставят россиян поправки в закон о национальной платежной системе, одобренные на днях Советом Федерации. Они предусматривают, что электронные кошельки, такие как «Яндекс.Деньги», «QIWI Кошелек», WebMoney и другие невозможно будет пополнить анонимно через платежные терминалы и офисы операторов сотовой связи – только через банковский счет. Как сообщил РБК глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, цель этой меры – идентификация источника поступления средств. Ограничение, по его словам, направлено на борьбу с финансированием терроризма и наркоторговли.

Ограничение вряд ли позволит достичь декларируемых целей – такой вывод следует из интервью НСН интернет-омбудсмена Дмитрия Мариничева:

«Идентификация в любом случае происходит. Если существующие, хорошо сбалансированные сервисы будут сталкиваться с проблематикой, которая их толкает назад, в привычный банковский уклад, то появятся другие, альтернативные варианты, куда достаточно быстро перетекут пользователи. Тут вопрос удобства, безопасности и анонимности и для простых людей».

Речь, между тем, об огромном массиве денежных средств: по данным Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов, через электронные кошельки в год совершается больше 2 млрд операций на сумму более 1,7 трлн рублей. Электронные кошельки, в частности, широко применяются для оплаты покупок в интернет-магазинах. Участники этого рынка отмечают, что поправки были приняты всего за несколько дней, без общественного обсуждения и консультаций с экспертным сообществом. К тому же и сегодня анонимные онлайн платежи серьезно ограничены: баланс не может превышать 15 тысяч рублей, а общая сумма операций – не более 40 тысяч рублей в месяц. Снять наличные или сделать перевод за рубеж без идентификации невозможно. Все это делает онлайн-системы непривлекательными для правонарушений, тогда как новые рестрикции могут привести к тому, что зарубежные системы уйдут из России, а национальные перестанут развиваться, - предупреждают в Ассоциации.

И напоследок – о целях, которые называют законодатели, о борьбе с преступными проявлениями в этой сфере. Независимые рыночные эксперты, чье мнение приводит ТАСС, убеждены, что настоящим преступникам новые ограничения едва ли помешают – они, скорее всего, найдут другие способы анонимного оборота денежных средств. Обычные граждане либо идентифицируют свои кошельки, либо уже это сделали.

