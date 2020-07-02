Удобно и безопасно: Коллектор оценил покупки с помощью лица
Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств в эфире НСН выразил уверенность в скором внедрении распознавания лиц при платежах.
Бесконтактные платежи с использованием технологии распознавания лиц возможны при небольших суммах, например, на заправке или в метро. Такое мнение, как сообщает РИА «Новости» высказал зампред Совбеза РФ, председатель попечительского совета фонда «Сколково» Дмитрий Медведев.
Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев в эфире НСН выразил уверенность в скором внедрении распознавания лиц при платежах.
«У каждой технологии поначалу больше уязвимостей. Но все это напоминает гонку снаряда и брони. Поэтому вначале будет много споров, нужно или нет. Когда поймут, что это востребовано потребителем, что это удобно, будет больше денег вложено в безопасность. Я в этом проблемы не вижу. В Китае еще года полтора назад это было реализовано в общественном транспорте одного из миллионников. Это нормальный подход. Все, что работает на удобство, простоту, рано или поздно будет использоваться и для безопасности. А предложенная граница по сумме нужна, чтобы мошенникам было неинтересно. Потому что в каждой технологии нужно все больше денег вкладывать, чтобы украсть. Строить технологию, которая стоит тысячу рублей, чтобы украсть сто рублей, невыгодно», - пояснил Мехтиев.
Ранее Эльман Мехтиев в эфире НСН рассказал, почему россияне не откажутся от банковских карт, даже если за них придется платить.
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