Удобно и безопасно: Коллектор оценил покупки с помощью лица

«У каждой технологии поначалу больше уязвимостей. Но все это напоминает гонку снаряда и брони. Поэтому вначале будет много споров, нужно или нет. Когда поймут, что это востребовано потребителем, что это удобно, будет больше денег вложено в безопасность. Я в этом проблемы не вижу. В Китае еще года полтора назад это было реализовано в общественном транспорте одного из миллионников. Это нормальный подход. Все, что работает на удобство, простоту, рано или поздно будет использоваться и для безопасности. А предложенная граница по сумме нужна, чтобы мошенникам было неинтересно. Потому что в каждой технологии нужно все больше денег вкладывать, чтобы украсть. Строить технологию, которая стоит тысячу рублей, чтобы украсть сто рублей, невыгодно», - пояснил Мехтиев.

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