«Инвестировать в разные направления»: Экономист не согласился с массовым уходом брокеров в иностранную юрисдикцию

Накануне «Известия» сообщили, что россияне начали активно открывать брокерские счета в иностранных юрисдикциях. Чаще всего для этого едут в ОАЭ, Турцию, а также Армению и пока меньше в Казахстан. Отмечается, что это может помочь гражданам РФ инвестировать деньги, поскольку покупать иностранные акции через отечественные компании и площадки стало небезопасно.

«Во-первых, это не так. У нас в России функционирует Санкт-Петербургская биржа, это популярная площадка. Там доступны, в частности, акции американских и гонконгских компаний. Эта площадка пользуется спросом, на ней проводится большой объем сделок, открываются новые направления. Спрос на иностранные ценные бумаги достаточно высок, потому что инвесторы, следуя одному из основных правил инвестирования, хотят диверсифицировать свои вложения. Фундаментально, пожелание диверсифицировать свои вложения, в том числе по типу инструментов, относящихся к разным юрисдикциям, никуда не исчезает. Инвестировать – это хорошо, не инвестировать – это плохо. Инвестировать в разные направления хорошо, а инвестировать в одно – это большой риск», - сказал Нигматуллин.

Банк России с 30 мая ограничил торги иностранными ценными бумагами, которые заблокированы международными расчетно-клиринговыми организациями. Речь идет об американских бумагах, которые связаны с инфраструктурой Национального расчетного депозитария (НРД). Исключение составляют бумаги иностранных эмитентов, которые осуществляют производственную и экономическую деятельность в России. К ним, например, относятся «Яндекс», Ozon, ЦИАН и HeadHunter. Их бумаги имеют первичный листинг на американских биржах.

