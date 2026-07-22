ЕР раскрыла уровень доходов Лаврова, Собянина и Поддубного
Центризбирком опубликовал сведения о доходах и имуществе кандидатов в Государственную думу от партии «Единая Россия», пишут «Ведомости».
Локомотив списка ЕР глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров за 2025 год задекларировал доход в размере 32,5 миллиона рублей, который сложился из заработной платы и процентов по вкладам. На его шести банковских счетах находится 60,43 миллиона рублей, а в собственности имеются земельный участок площадью 2845 кв. м и жилой дом площадью 499 кв. м в Московской области, а также квартира в Москве площадью 247,3 кв. м.
Второй номер списка мэр Москвы Сергей Собянин указал доход в 15,5 миллиона рублей, также полученный от зарплаты и вкладов, на которых хранится 5,6 миллиона рублей. В его собственности находятся земельный участок, жилой дом площадью 523,6 кв. м и квартира площадью 144,1 кв. м в столице, при этом автомобилей он не тоже декларировал.
Третьим в списке идет военный корреспондент Евгений Поддубный, заработавший 10,65 миллиона рублей. Примечательно, что в его портфеле присутствуют небольшое количество акций иностранных компаний, включая Apple и Intel, а также ценные бумаги «Газпрома».
Четвертая в списке партии уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова задекларировала доход в 18 миллионов рублей. Глава Юнармии и участник СВО Владислав Головин, замыкающий топ-5 предвыборного списка, заработал 9,91 миллиона рублей, которые сложились из зарплаты, пенсии, пособий и процентов. У них также есть недвижимость и иномарки: минивэн Mercedes-Benz V300D 4MATIC и кроссовер Toyota Rav4 , соответственно, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Дефицит неизбежен: Как Россия заработает на «перекрытии» Красного моря
- В России раскрыли судьбу Сырского после отставки с поста главкома ВСУ
- ЕР раскрыла уровень доходов Лаврова, Собянина и Поддубного
- Емельяненко потребовал 13 млн рублей компенсации с автора его биографии
- Уходи и дверь закрой: Какие компании не смогут вернуться в Россию
- Россиянам рассказали, как уберечь детей от мошенников на игровых платформах
- Врач объяснил, как не подхватить вирус Коксаки на отдыхе
- Россиянам рассказали, как бороться с отравителями собак и кошек
- Россиянам назвали признаки головной боли, требующей вызова скорой помощи
- «Битва за Рожайку!»: Деревня Молоди просит спасти реку, а Балашиху пугают крысы