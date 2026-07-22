ЕР раскрыла уровень доходов Лаврова, Собянина и Поддубного

Центризбирком опубликовал сведения о доходах и имуществе кандидатов в Государственную думу от партии «Единая Россия», пишут «Ведомости».

Локомотив списка ЕР глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров за 2025 год задекларировал доход в размере 32,5 миллиона рублей, который сложился из заработной платы и процентов по вкладам. На его шести банковских счетах находится 60,43 миллиона рублей, а в собственности имеются земельный участок площадью 2845 кв. м и жилой дом площадью 499 кв. м в Московской области, а также квартира в Москве площадью 247,3 кв. м.

Второй номер списка мэр Москвы Сергей Собянин указал доход в 15,5 миллиона рублей, также полученный от зарплаты и вкладов, на которых хранится 5,6 миллиона рублей. В его собственности находятся земельный участок, жилой дом площадью 523,6 кв. м и квартира площадью 144,1 кв. м в столице, при этом автомобилей он не тоже декларировал.