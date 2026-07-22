Россияне должны проводить фото и видеофиксацию людей, которые хотят отравить кошек или собак, а также вызывать наряд полиции, так как это нарушение закона, рассказала НСН председатель Ассоциации «Зооправо» Анастасия Федюнина.

Жители дома 43 на Митинской улице в Москве возмутились неизвестными людьми, которые проникли в подвал дома и попытались отравить местных кошек. О конфликтной ситуации сообщили «Осторожно, Москва». Федюнина дала совет в такой ситуации.