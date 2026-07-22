Россиянам рассказали, как бороться с отравителями собак и кошек

Главное — дождаться приезда полиции, заявила НСН Анастасия Федюнина.

Россияне должны проводить фото и видеофиксацию людей, которые хотят отравить кошек или собак, а также вызывать наряд полиции, так как это нарушение закона, рассказала НСН председатель Ассоциации «Зооправо» Анастасия Федюнина.

Жители дома 43 на Митинской улице в Москве возмутились неизвестными людьми, которые проникли в подвал дома и попытались отравить местных кошек. О конфликтной ситуации сообщили «Осторожно, Москва». Федюнина дала совет в такой ситуации.

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«Надо фиксировать таких людей на камеру, снимать с них маски, если они в них и вызывать сотрудников полиции. Это покушение на преступление, не важно кошек ли хотели отравить или собак. Но тут ключевой вопрос, успеют ли приехать сотрудники в ближайшее время на место вызова или нет, а не через два дня. Иначе это фото и видео может быть недостаточно», — отметила она.

Ранее руководитель Клуба защиты амстаффов, питбулей и бультерьеров Олеся Борисенко оценила в эфире НСН ИИ-сервис по поиску пропавших питомцев.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Епанчинцев
ТЕГИ:ОтравлениеКошкиСобаки

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