Россиянам рассказали, как бороться с отравителями собак и кошек
Главное — дождаться приезда полиции, заявила НСН Анастасия Федюнина.
Россияне должны проводить фото и видеофиксацию людей, которые хотят отравить кошек или собак, а также вызывать наряд полиции, так как это нарушение закона, рассказала НСН председатель Ассоциации «Зооправо» Анастасия Федюнина.
Жители дома 43 на Митинской улице в Москве возмутились неизвестными людьми, которые проникли в подвал дома и попытались отравить местных кошек. О конфликтной ситуации сообщили «Осторожно, Москва». Федюнина дала совет в такой ситуации.
«Надо фиксировать таких людей на камеру, снимать с них маски, если они в них и вызывать сотрудников полиции. Это покушение на преступление, не важно кошек ли хотели отравить или собак. Но тут ключевой вопрос, успеют ли приехать сотрудники в ближайшее время на место вызова или нет, а не через два дня. Иначе это фото и видео может быть недостаточно», — отметила она.
Ранее руководитель Клуба защиты амстаффов, питбулей и бультерьеров Олеся Борисенко оценила в эфире НСН ИИ-сервис по поиску пропавших питомцев.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Емельяненко потребовал 13 млн рублей компенсации с автора его биографии
- Уходи и дверь закрой: Какие компании не смогут вернуться в Россию
- Россиянам рассказали, как уберечь детей от мошенников на игровых платформах
- Врач объяснил, как не подхватить вирус Коксаки на отдыхе
- Россиянам рассказали, как бороться с отравителями собак и кошек
- Россиянам назвали признаки головной боли, требующей вызова скорой помощи
- «Битва за Рожайку!»: Деревня Молоди просит спасти реку, а Балашиху пугают крысы
- ВС РФ поразили в Одессе портовую инфраструктуру и склады с БПЛА
- Певица Margo захотела «рыцарский» концерт после Дмитриенко и Крида
- Россиянам раскрыли шансы доллара вырасти до отметки 100 рублей