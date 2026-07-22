Россиянам рассказали, как уберечь детей от мошенников на игровых платформах
Только привитие цифровой грамотности спасет ребенка от потери денег с его и родительского счетов, заявил НСН специалист по сетевой безопасности Сергей Вакулин.
Компаниям из сферы игровой индустрии сложно бороться с мошенниками, так как те находят пути обхода ограничений, и только цифровая грамотность убережет детей от кражи персональных и банковских данных, заявил НСН специалист по информационной, компьютерной и сетевой безопасности Сергей Вакулин.
Мошенники стали чаще атаковать детей через игровые платформы, сообщили в группе компаний Softline. Преступники предлагают бесплатную игровую валюту или подарки, а после этого пытаются получить коды подтверждения, платежные данные или доступ к смартфонам родителей, пишут «Известия». Отдельной проблемой становится, когда ребенок играет с родительского смартфона или планшета, на котором установлены рабочая почта, корпоративные мессенджеры или приложения с доступом к служебным аккаунтам.
«В основном мошенники могут использовать детей для кражи данных банковских карточек родителей, для покупки подарков, игровой валюты. Они связываются с жертвами при помощи игровых чатов, если эта функция существует в самой игре, либо же посредством мессенджеров, либо голосовых чатов. В группу риска входят абсолютно все, в зависимости от компьютерной грамотности. Если ребёнок понимает, на что он идёт и может сказать «стоп, это мошенники», то мошенник не будет тратить время и переключится на другого ребенка», - пояснил Вакулин.
Прививанием компьютерной грамотности детям, отметил специалист по сетевой безопасности, должны заниматься родители и образовательные учреждения.
«Наиболее уязвимы дети от 8 до 14 лет. В 14 лет подросток становится уже более устойчивым, более-менее разбирающимся в игровой валюте. В первую очередь прививание компьютерной грамотности зависит от родителей. У них имеются абсолютно все функции, которые предоставляются компаниями, занимающимися информационной и компьютерной безопасностью, те же антивирусы. Во-вторых, в образовательных учреждениях все методические пособия о том, как защитить свои персональные и банковские данные в интернете, предоставляются. Кроме того, Госдума приняла законопроект, по которому родители могут получать информацию о банковских счетах, вкладах и переводах своих детей в возрасте от 14 до 18 лет», - подчеркнул Вакулин.
Вместе с тем компании, которые занимаются игровой индустрией, не могут повлиять на ситуацию с мошенниками, поскольку те изобретают все новые способы обхода ограничений.
«Даже если компьютерная игровая компания будет выявлять мошенников посредством анализа своего внутриигрового чата, преступник будет переводить диалог в мессенджеры. В игровом чате он может написать о том, что продает валюту, и попросит писать в Телеграме. Ребенок переходит по данному никнейму, покупает валюту по заниженным ценам и в конечном итоге остается как без игровой валюты, так и без денег на родительском счете, если у него нет своего счета», - добавил эксперт по цифровой безопасности.
Ранее Сергей Вакулин рассказал НСН, что киберпреступники перешли на воровство коммерческой информации с помощью вирусов вместо DDoS-атак.
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