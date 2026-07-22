Компаниям из сферы игровой индустрии сложно бороться с мошенниками, так как те находят пути обхода ограничений, и только цифровая грамотность убережет детей от кражи персональных и банковских данных, заявил НСН специалист по информационной, компьютерной и сетевой безопасности Сергей Вакулин.

Мошенники стали чаще атаковать детей через игровые платформы, сообщили в группе компаний Softline. Преступники предлагают бесплатную игровую валюту или подарки, а после этого пытаются получить коды подтверждения, платежные данные или доступ к смартфонам родителей, пишут «Известия». Отдельной проблемой становится, когда ребенок играет с родительского смартфона или планшета, на котором установлены рабочая почта, корпоративные мессенджеры или приложения с доступом к служебным аккаунтам.

«В основном мошенники могут использовать детей для кражи данных банковских карточек родителей, для покупки подарков, игровой валюты. Они связываются с жертвами при помощи игровых чатов, если эта функция существует в самой игре, либо же посредством мессенджеров, либо голосовых чатов. В группу риска входят абсолютно все, в зависимости от компьютерной грамотности. Если ребёнок понимает, на что он идёт и может сказать «стоп, это мошенники», то мошенник не будет тратить время и переключится на другого ребенка», - пояснил Вакулин.