Главное, чтобы не заболеть в отпуске — не купаться в пресной воде, а также выбирать малозаполненные пляжи, рассказал НСН директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

Роспотребнадзор направил запросы в минздрав Турции и Ассоциацию туроператоров России (АТОР) из-за сообщений о распространении вируса Коксаки среди российских туристов. Об этом ведомство в своем канале на платформе «Макс». Викулов дал совет, как не заразиться.