Спрос на нефть останется высоким в 2026 и 2027 годах, а в ближайшее время коридор цен будет в диапазоне $70-80 за баррель нефти марки Brent, заявил в интервью НСН эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Власти США сообщили 22 июня, что Ормузский пролив открыт для судоходства. На этом фоне цена нефти Brent покатилась вниз, упав до $75 за баррель, что ниже, чем до начала конфликта между Ираном, США и Израилем. Некоторые аналитики пишут о начале «обвала цен». По словам Юшкова, сейчас в цены закладывается сценарий полного открытия Ормузского пролива.