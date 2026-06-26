Сделка и обстрелы: Аналитик Юшков объяснил, почему нефть не рухнет ниже $70
Все страны попытаются накопить больше нефти, опасаясь нового топливного кризиса, сказал в эфире НСН Игорь Юшков, призвав следить за ситуацией с ОПЕК+.
Спрос на нефть останется высоким в 2026 и 2027 годах, а в ближайшее время коридор цен будет в диапазоне $70-80 за баррель нефти марки Brent, заявил в интервью НСН эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Власти США сообщили 22 июня, что Ормузский пролив открыт для судоходства. На этом фоне цена нефти Brent покатилась вниз, упав до $75 за баррель, что ниже, чем до начала конфликта между Ираном, США и Израилем. Некоторые аналитики пишут о начале «обвала цен». По словам Юшкова, сейчас в цены закладывается сценарий полного открытия Ормузского пролива.
«Сейчас в цены закладывают сценарии полного открытия Ормузского пролива, несмотря на то, что там периодически, как вчера, происходят обстрелы проходящих судов. Все равно они закладывают, что так или иначе Ормузский пролив откроется до прежних объемов. Не важно, будет ли кто-то взимать плату за проход или нет. Важно, что вернется весь объем нефти, который там раньше был», - сказал эксперт.
По его мнению, далее цены на нефть могут вырасти. Это зависит от соблюдения сделки стран альянса ОПЕК+ по объемам добычи нефти, из которой во время перекрытия Ормузского пролива вышли ОАЭ.
«Дальше надо смотреть за фактором, развалится ли сделка ОПЕК+. Если не развалится, наоборот, может быть определенная коррекция цены вверх, потому что все начнут обращать внимание на спрос, а спрос будет высоким, выше, чем был до перекрытия Ормузского пролива. Теперь нужно приобретать нефть не только для текущего потребления, но и для восполнения стратегических запасов, из которых ее доставали вместо ближневосточных поставок. Все понимают, что ситуация может измениться, Ормузский пролив вновь могут перекрыть, а значит есть смысл накопить больше нефти на случай нового топливного кризиса. Поэтому я думаю, что спрос на нефть и в 2026-м, и в 2027-м году будет высоким. Цены будут удерживаться выше, чем в начале года, когда стоимость сорта Brent падала до $60. Реальный коридор цен на ближайшее время - $70-80 за баррель, это чуть выше, чем в начале года, но не так высоко, как было в разгар кризиса», - заключил собеседник НСН.
По данным Bloomberg, к середине июня Россия нарастила экспорт нефти по морю до максимальных значений с начала 2026 года, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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