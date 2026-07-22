В России раскрыли судьбу Сырского после отставки с поста главкома ВСУ

По его мнению, Зеленскому следовало избегать подобных действий, так как у него уже есть неудачный опыт - это увольнение с поста главкома Валерия Залужного, ставшего в последствии «потенциальным кандидатом в президенты Украины».

Эксперт считает, что Сырскому могут предложить должность в рамках структуры Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, в структурах ГУР или СБУ. При этом сам экс-главком может уйти в политическую деятельность. В этом случае у украинского лидера появится ещё один конкурент на будущих президентских выборах.

«Теперь Зеленскому необходимо обхаживать Сырского, находить нужные ласковые слова... чтобы тот не сорвался с цепи и из верного пса не превратился в его электорального могильщика», — резюмировал Мезюхо.

Ранее экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил «Радиоточке НСН», что Украина готова проголосовать за любого кандидата в президенты, кроме Зеленского. При этом Залужный, по его мнению, на выборах сможет рассчитывать на поддержку военных.

