Емельяненко потребовал 13 млн рублей компенсации с автора его биографии
Почётный президент Союза ММА России Фёдор Емельяненко потребовал взыскать компенсацию морального вреда и упущенной выгоды с издательства «АСТ» и писательницы Али Рогожиной (настоящее имя - Анастасия Иванова). Об этом сообщает ТАСС.
Речь идёт об изданной в 2025 году книге «Легенда ММА - Фёдор Емельяненко». В своём иске экс-боец смешанных единоборств указал, что не давал согласия на использование его изображения на обложке и в промоматериалах, а также на коммерческое использование его имени.
Адвокат спортсмена Елизавета Меткина также указала, что он считает, что автор грубо исказаила и извратила его биографию.
Емельяненко потребовал взыскать солидарно с 12,66 млн рублей в счёт упущенной выгоды и 300 тысяч рублей компенсации морального вреда, изъять из оборота, прекратить распространение, рекламу и допечатку книги в текущем оформлении, удалить его фото из всех промоматериалов.
Кроме того, он требует признать часть сведений о его биографии не соответствующими действительности и порочащими честь и достоинство, исправить спорные фрагменты, дополнить опровержением печатные и электронные издания, а также карточки товара.
Ранее экс-голкипер португальского ФК «Порту» Икер Касильяс обратился в суд с требованием взыскать с команды компенсацию за перенесённый им в 2019 году инфаркт, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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