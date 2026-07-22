Емельяненко потребовал 13 млн рублей компенсации с автора его биографии

Речь идёт об изданной в 2025 году книге «Легенда ММА - Фёдор Емельяненко». В своём иске экс-боец смешанных единоборств указал, что не давал согласия на использование его изображения на обложке и в промоматериалах, а также на коммерческое использование его имени.

Адвокат спортсмена Елизавета Меткина также указала, что он считает, что автор грубо исказаила и извратила его биографию.

Емельяненко потребовал взыскать солидарно с 12,66 млн рублей в счёт упущенной выгоды и 300 тысяч рублей компенсации морального вреда, изъять из оборота, прекратить распространение, рекламу и допечатку книги в текущем оформлении, удалить его фото из всех промоматериалов.

Кроме того, он требует признать часть сведений о его биографии не соответствующими действительности и порочащими честь и достоинство, исправить спорные фрагменты, дополнить опровержением печатные и электронные издания, а также карточки товара.

Ранее экс-голкипер португальского ФК «Порту» Икер Касильяс обратился в суд с требованием взыскать с команды компенсацию за перенесённый им в 2019 году инфаркт, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

