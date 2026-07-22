Писательница Донцова рассказала о нападении собаки на ее 7-летнего внука

Писательница Дарья Донцова сообщила о нападении соседской собаки на ее 7-летнего внука в Московской области и выразила уверенность в том, что владелец животного понесет заслуженное наказание. Об этом она рассказала в беседе с РИА Новости.

Ранее в своем Telegram-канале автор многочисленных детективов объяснила, что инцидент произошел у ворот дома в селе Дубцы. По ее словам, хозяин пса спокойно наблюдал за происходящим и не попытался отогнать животное, однако ребенка спас случайный прохожий. Мужчина бросился на собаку, прогнал ее и сам получил укусы. Писательница добавила, что этот пес ранее уже нападал на других жителей деревни.

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Донцова отметила, что данным происшествием уже занимается управление внутренних дел сельского поселения Успенское. Она подчеркнула, что не просто надеется, а точно знает о том, что виновник инцидента получит справедливое возмездие за свои действия.

В пресс-службе главного управления МВД России по Московской области подтвердили факт обращения в полицию. Там уточнили, что заявление подал мужчина в возрасте 54 лет, чей сын получил укушенные раны и необходимую медицинскую помощь. Правоохранители установили хозяина животного, которым оказался местный житель в возрасте 75 лет, выгуливавший пса без намордника.

В беседе с НСН зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов призвал наказывать «уголовкой» владельцев собак за нападения.

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ФОТО: ТАСС / Александр Демьянчук
ТЕГИ:ПодмосковьеРебенокСобакиНападение

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