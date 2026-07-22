Писательница Донцова рассказала о нападении собаки на ее 7-летнего внука

Писательница Дарья Донцова сообщила о нападении соседской собаки на ее 7-летнего внука в Московской области и выразила уверенность в том, что владелец животного понесет заслуженное наказание. Об этом она рассказала в беседе с РИА Новости.

Ранее в своем Telegram-канале автор многочисленных детективов объяснила, что инцидент произошел у ворот дома в селе Дубцы. По ее словам, хозяин пса спокойно наблюдал за происходящим и не попытался отогнать животное, однако ребенка спас случайный прохожий. Мужчина бросился на собаку, прогнал ее и сам получил укусы. Писательница добавила, что этот пес ранее уже нападал на других жителей деревни.