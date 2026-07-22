Писательница Донцова рассказала о нападении собаки на ее 7-летнего внука
Писательница Дарья Донцова сообщила о нападении соседской собаки на ее 7-летнего внука в Московской области и выразила уверенность в том, что владелец животного понесет заслуженное наказание. Об этом она рассказала в беседе с РИА Новости.
Ранее в своем Telegram-канале автор многочисленных детективов объяснила, что инцидент произошел у ворот дома в селе Дубцы. По ее словам, хозяин пса спокойно наблюдал за происходящим и не попытался отогнать животное, однако ребенка спас случайный прохожий. Мужчина бросился на собаку, прогнал ее и сам получил укусы. Писательница добавила, что этот пес ранее уже нападал на других жителей деревни.
Донцова отметила, что данным происшествием уже занимается управление внутренних дел сельского поселения Успенское. Она подчеркнула, что не просто надеется, а точно знает о том, что виновник инцидента получит справедливое возмездие за свои действия.
В пресс-службе главного управления МВД России по Московской области подтвердили факт обращения в полицию. Там уточнили, что заявление подал мужчина в возрасте 54 лет, чей сын получил укушенные раны и необходимую медицинскую помощь. Правоохранители установили хозяина животного, которым оказался местный житель в возрасте 75 лет, выгуливавший пса без намордника.
В беседе с НСН зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов призвал наказывать «уголовкой» владельцев собак за нападения.
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