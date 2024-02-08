Зампред Центробанка перечислил условия повышения доступности жилья
Темпы роста доходов граждан должны опережать динамику увеличения цен на недвижимость, чтобы жилье стало доступным. Об этом заявил зампред Центробанка Алексей Заботкин, сообщило агентство ТАСС.
Кроме того, отметил он, следует добиться повышения производительности труда строителей и умеренного уровня процентных ставок.
Заботкин подчеркнул, что слишком сильный рост стоимости жилья уменьшает его доступность для россиян. Он добавил, что темпы роста цен ускоряются, в частности, из массовой льготной ипотеки, повышающей спрос на жилье.
Зампред ЦБ указал на то, что заемщикам труднее закрыть ипотечный кредит из-за слишком дорогих квартир.
Ранее сообщалось, что рынок новостроек корректируется вниз на фоне ужесточения условий кредитования, но результаты января 2024 года в Московском и Санкт-Петербургском регионах оказались выше ожиданий.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru