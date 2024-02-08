Зампред Центробанка перечислил условия повышения доступности жилья

Кроме того, отметил он, следует добиться повышения производительности труда строителей и умеренного уровня процентных ставок.

Заботкин подчеркнул, что слишком сильный рост стоимости жилья уменьшает его доступность для россиян. Он добавил, что темпы роста цен ускоряются, в частности, из массовой льготной ипотеки, повышающей спрос на жилье.

Зампред ЦБ указал на то, что заемщикам труднее закрыть ипотечный кредит из-за слишком дорогих квартир.

Ранее сообщалось, что рынок новостроек корректируется вниз на фоне ужесточения условий кредитования, но результаты января 2024 года в Московском и Санкт-Петербургском регионах оказались выше ожиданий.

