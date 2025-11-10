Главный тренер сборной РФ по синхронному плаванию Покровская покинула свой пост

Глава организации Дмитрий Мазепин рассказал, что решение об отставке было принято в связи с возрастом - Покровской уже 75 лет. Новым главным тренером национальной команды станет семикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина.

«Татьяна Николаевна продолжит помогать федерации и всему тренерскому штабу... в новом статусе советника председателя ФВВСР», - указали в федерации.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко, что тренером сборной РФ по футболу следует назначить экс-игрока национальной команды и ФК «Спартак» Александра Мостового, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

