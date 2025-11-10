Главный тренер сборной РФ по синхронному плаванию Покровская покинула свой пост

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская решила покинуть свой пост. Как пишет RT, об этом она объявила на конференции Федерации водных видов спорта РФ (ФВВСР) в Казани.

Глава организации Дмитрий Мазепин рассказал, что решение об отставке было принято в связи с возрастом - Покровской уже 75 лет. Новым главным тренером национальной команды станет семикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина.

«Татьяна Николаевна продолжит помогать федерации и всему тренерскому штабу... в новом статусе советника председателя ФВВСР», - указали в федерации.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко, что тренером сборной РФ по футболу следует назначить экс-игрока национальной команды и ФК «Спартак» Александра Мостового, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
