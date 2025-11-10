«Сейчас такой обязанности у работодателя нет. В Трудовом кодексе предусмотрена обязанность работодателя периодически повышать размер зарплаты, но при этом для коммерческих организаций нет никаких правил такой индексации: периодичность, условия, размер. Судебная практика на этот счет тоже по-разному складывается. Пока суды говорят о том, что индексация – это не единственный способ повышения реального размера зарплаты. Сейчас работодатель может закрывать этот вопрос за счет надбавок, премий. Поэтому неоднократно поднимался вопрос, чтобы внести конкретные поправки, чтобы был минимальный размер повышения и периодичность», - пояснил он.

По его словам, многие компании даже при желании не смогут повышать зарплату раз в год.

«В таком случае, к сожалению, работодатель может индексировать зарплату, но убирать стимулирующие выплаты, например. Все-таки не самая лучшая финансовая ситуация сейчас у коммерческих организаций. Многие даже при желании не имеют возможности повышать раз в год зарплату. Поэтому требование может быть соблюдено формально. Здесь нужно осторожно этот вопрос решать. Если устанавливать конкретные условия индексации, надо указывать, чтобы другие составляющие зарплаты не были урезаны», - добавил собеседник НСН.

Россияне вправе требовать от работодателя официального объяснения причин отсутствия индексации заработной платы, заявила ранее кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и управления Института международных экономических связей Люза Байгузина, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

