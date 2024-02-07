Правительство РФ намерено продлить семейную ипотеку
Правительство России готовится продлить действие семейной ипотеки после 1 июля 2024 года. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
По ее словам, льготная программа показала свою эффективность. На данный момент решение о продлении готовится. Выступая на площадке Международной выставки-форума «Россия» Голикова добавила, что «Семейной ипотекой» со сниженной ставкой воспользовалось более 918 тысяч семей. Дополнительные выплаты в размере 450 тысяч рублей, которые доступны для погашения ипотечного кредита при рождении третьего ребенка, получили 673 тысячи семей.
Ранее заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин сообщил, что решение о продлении льготной ипотеки после 1 июля 2024 года будет принимать президент страны Владимир Путин. По его словам, правительство рассмотрит вопрос в закрытом режиме.
При этом вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в интервью «Радиоточке НСН» заявила, что текущий спад спроса на ипотеку объясняется уменьшением суммы кредита, увеличением минимального первоначального взноса и более тщательной проверкой клиентов банком.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru