Суд в Москве арестовал пенсионерку, столкнувшую девочку на пути в метро

Уточняется, что инцидент произошёл на станции метро «Таганская». Малухина заявила, что восприняла поведение девочки, которая «громко смеялась и смотрела на неё», как личное оскорбление.

«Далее я толкнула ее, не имея умысла причинить ей телесных повреждений или смерти», - отметила 64-летняя женщина, которую отправили в СИЗО на один месяц и 29 суток.

Отмечается, что здоровью школьницы ничег не угрожает, а Малухиной была назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

Ранее в Москве полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство, столкнувшего свою бывшую возлюбленную с платформы под приближающийся поезд на Замоскворецкой линии метро, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

