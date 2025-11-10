Суд в Москве арестовал пенсионерку, столкнувшую девочку на пути в метро
Черемушкинский суд Москвы арестовал пенсионерку Галину Малухину, которая столкнула 13-летнюю школьницу с платформы в метро. Об этом сообщает RT.
Уточняется, что инцидент произошёл на станции метро «Таганская». Малухина заявила, что восприняла поведение девочки, которая «громко смеялась и смотрела на неё», как личное оскорбление.
«Далее я толкнула ее, не имея умысла причинить ей телесных повреждений или смерти», - отметила 64-летняя женщина, которую отправили в СИЗО на один месяц и 29 суток.
Отмечается, что здоровью школьницы ничег не угрожает, а Малухиной была назначена психолого-психиатрическая экспертиза.
Ранее в Москве полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство, столкнувшего свою бывшую возлюбленную с платформы под приближающийся поезд на Замоскворецкой линии метро, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россиян предупредили о последствиях принудительной индексации зарплат
- Суд в Москве арестовал пенсионерку, столкнувшую девочку на пути в метро
- «Быковатый наезд!»: Тренер «Спартака» Станкович разгневал журналистов
- Главу департамента Минпромторга РФ арестовали по делу о крупной взятке
- СМИ: В России операторов связи обяжут отключать услуги по запросу ФСБ
- Дороже в 5-7 раз: Как заставить таксистов оформлять страховку
- Главный тренер сборной РФ по синхронному плаванию Покровская покинула свой пост
- Лукашенко ответил США на вопросы о ядерном оружии в Белоруссии
- Аптеки объяснили рекордные траты россиян на обезболивающие
- Саркози освободят из тюрьмы под судебный контроль
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru