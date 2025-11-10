СМИ: В России операторов связи обяжут отключать услуги по запросу ФСБ

Российских операторов связи обяжут отключать услуги при поступлении соответствующего запроса от ФСБ. Об этом со ссылкой на источники в правительстве пишут «Ведомости».

Лукашенко призвал не отказываться от проводной телефонной связи

Собеседники газеты утверждают, что соответствующие поправки в закон «О связи» направлены на защиту граждан и государства от возникающих угроз безопасности.

Отмечается, что предлагаемые нововведения уже одобрила комиссия кабмина по законопроектной деятельности, также их согласовали с МВД, ФСБ, Минэкономразвития и Роспотребнадзором.

«В случае выполнения запроса ФСБ оператор не будет нести ответственность за неисполнение обязательств по договору», - говорится в сообщении.

Ранее правительство России утвердило список угроз устойчивости и безопасности интернета, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
ТЕГИ:Операторы СвязиМобильная СвязьФСБ

Горячие новости

Все новости

партнеры