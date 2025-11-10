СМИ: В России операторов связи обяжут отключать услуги по запросу ФСБ
Российских операторов связи обяжут отключать услуги при поступлении соответствующего запроса от ФСБ. Об этом со ссылкой на источники в правительстве пишут «Ведомости».
Собеседники газеты утверждают, что соответствующие поправки в закон «О связи» направлены на защиту граждан и государства от возникающих угроз безопасности.
Отмечается, что предлагаемые нововведения уже одобрила комиссия кабмина по законопроектной деятельности, также их согласовали с МВД, ФСБ, Минэкономразвития и Роспотребнадзором.
«В случае выполнения запроса ФСБ оператор не будет нести ответственность за неисполнение обязательств по договору», - говорится в сообщении.
Ранее правительство России утвердило список угроз устойчивости и безопасности интернета, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
- СМИ: В России операторов связи обяжут отключать услуги по запросу ФСБ
