ЦИАН: В Москве и Петербурге в январе снизился спрос на новостройки

Отмечается, что если сравнивать продажи с январем 2023 года, то спрос вырос на 12%. По данным платформы, в январе 2024 года в новостройках Москвы продали 9,2 тысячи квартир и апартаментов, спрос просел в два раза относительно результатов декабря.

При этом в Петербурге зарегистрировали 6,5 тысячи договоров долевого участия. Падение спроса относительно декабря 2023 года не такое сильное, как в Московском регионе (-21%), а по сравнению с январем 2023 года активность выше на 27%.

Ранее сообщалось, что возможная отмена льготных ипотечных программ может привести к обвалу рынка на 15-20%, передает «Радиоточка НСН».

