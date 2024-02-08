ЦИАН: В Москве и Петербурге в январе снизился спрос на новостройки
Рынок новостроек корректируется вниз на фоне ужесточения условий кредитования, но результаты января 2024 года в Московском и Санкт-Петербургском регионах оказались выше ожиданий. Об этом сообщила пресс-служба платформы объявлений ЦИАН.
Отмечается, что если сравнивать продажи с январем 2023 года, то спрос вырос на 12%. По данным платформы, в январе 2024 года в новостройках Москвы продали 9,2 тысячи квартир и апартаментов, спрос просел в два раза относительно результатов декабря.
При этом в Петербурге зарегистрировали 6,5 тысячи договоров долевого участия. Падение спроса относительно декабря 2023 года не такое сильное, как в Московском регионе (-21%), а по сравнению с январем 2023 года активность выше на 27%.
Ранее сообщалось, что возможная отмена льготных ипотечных программ может привести к обвалу рынка на 15-20%, передает «Радиоточка НСН».
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