В Госдуме исключили возможность отключения Рунета от мировой сети

Отключения Рунета от мировой сети возможно только вмешательство через него во внутренние дела России приобретёт характер реальной угрозы. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил депутат Госдумы Михаил Делягин.

Правительство определило виды угроз устойчивости и безопасности интернета

Согласно постановлению правительства РФ, с 1 марта 2026 года Роскомнадзор, ФСБ и Минцифры получат право отключать Рунет от общемирового при возникновении «угроз устойчивости, безопасности и целостности» интернета.

По мнению Делягина, в настоящее время любые подобные сценарии такого рода являются почти невероятными.

«Это может быть масштабное, сильно выходящее за рамки привычного фона кибернападение, грозящее пробить защиту наших ключевых узлов, — что сегодня невероятно», - отметил он.

Парламентарий допустил, к такому развитию событий может привести массовое применение квантовых компьютеров, однако когда это станет возможным, такая техника будет и у России.

Ранее доцент кафедры информационного менеджмента имени профессора В.В. Дика университета «Синергия» Максим Шошин допустил, что в РФ могутт ввести вход в интернет по паспорту через портал «Госуслуги», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: НСН
ТЕГИ:ИнтернетРунетГосдумаМихаил Делягин

