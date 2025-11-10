Главу департамента Минпромторга РФ арестовали по делу о крупной взятке
10 ноября 202517:21
Басманный суд Москвы арестовал главу департамента машиностроения ТЭК Минпромторга РФ Михаила Кузнецова. Об этом сообщает RT.
Отмечается, что чиновник обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.
«Ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кузнецова... удовлетворено», - говорится в сообщении.
Ранее суд продлил срок ареста бывшему главному кадровику Минобороны РФ Кузнецову за взятку в 80 млн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
