Главу департамента Минпромторга РФ арестовали по делу о крупной взятке

Басманный суд Москвы арестовал главу департамента машиностроения ТЭК Минпромторга РФ Михаила Кузнецова. Об этом сообщает RT.

Отмечается, что чиновник обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.

«Ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кузнецова... удовлетворено», - говорится в сообщении.

Ранее суд продлил срок ареста бывшему главному кадровику Минобороны РФ Кузнецову за взятку в 80 млн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
