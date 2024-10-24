Замглавы МИД Казахстана: Астана не хочет быть использованной для обхода санкций
Власти Казахстана не хотят, чтобы территория государства использовалась для обхода санкций, введенных против России, и принимают соответствующие меры, сообщил замминистра иностранных дел республики Роман Василенко в интервью агентству РАР.
Он напомнил, что Казахстан не вводил антироссийские санкции и не присоединился к санкциям против РФ. По словам Василенко, позиция Астаны известна и понятна всем, как на Западе, так и в России.
Замминистра подчеркнул, что в отношениях между Казахстаном и Россией нет проблем, но есть разные вопросы, потому что «мы соседи и наши отношения очень разнообразны».
Ранее ведущий научный сотрудник Института научной информации по общественным наукам РАН Максим Вилисов в разговоре с НСН отмечал, что Казахстан не откажется от экономического сотрудничества с Москвой из-за давления Запада, который не предлагает стране никаких замен российским партнерам, передает «Радиоточка НСН».
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