Замглавы МИД Казахстана: Астана не хочет быть использованной для обхода санкций

Он напомнил, что Казахстан не вводил антироссийские санкции и не присоединился к санкциям против РФ. По словам Василенко, позиция Астаны известна и понятна всем, как на Западе, так и в России.

Замминистра подчеркнул, что в отношениях между Казахстаном и Россией нет проблем, но есть разные вопросы, потому что «мы соседи и наши отношения очень разнообразны».

Ранее ведущий научный сотрудник Института научной информации по общественным наукам РАН Максим Вилисов в разговоре с НСН отмечал, что Казахстан не откажется от экономического сотрудничества с Москвой из-за давления Запада, который не предлагает стране никаких замен российским партнерам, передает «Радиоточка НСН».

