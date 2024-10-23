Власти Казахстана объяснили запрет на ввоз пшеницы из России

Казахстан запретил до конца текущего года ввоз пшеницы из стран Евразийского экономического союза, включая Россию, из-за необходимости стабилизировать цены на внутреннем рынке. Об этом заявил журналистам заместитель премьера республики Серик Жумангарин.

Политик напомнил, что ранее казахстанские власти вводили временные ограничения, позволяя ввоз российского зерна птицефабрикам или тем, кто занимается его переработкой.

«Давали какие-то ограничения, они не работали. Пшеница завозится под различными предлогами, а затем реэкспортируется», — указал Жумангарин.

По его словам, зерно привозили в страну по серым схемам и цене «ниже любой мыслимой себестоимости». Такие поставки вредят рынку, «вносят сумятицу» в экспортные отправки. Жумангарин подчеркнул, что запрет на ввоз пшеницы был нужен, чтобы определиться с ее стоимостью на внутреннем рынке.

Между тем Россия временно ограничила ввоз пшеницы, перцев, томатов, дынь из Казахстана в целях обеспечения фитосанитарной безопасности.

