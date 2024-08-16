«Кнут без пряника»: Казахстан не откажется от торговли с Россией из-за угроз Запада
Максим Вилисов заявил НСН, что Запад не предлагает Казахстану никаких альтернатив, а только угрожает санкциями.
Казахстан не откажется от экономического сотрудничества с Москвой из-за давления Запада, который не предлагает стране никаких замен российским партнерам, заявил ведущий научный сотрудник Института научной информации по общественным наукам РАН Максим Вилисов в разговоре с НСН.
Казахстан не станет «слепо следовать» антироссийским санкциям, в особенности если они затрагивают интересы казахстанских компаний. Об этом в интервью Bloomberg заявил заместитель премьер-министра Казахстана, министр торговли и интеграции Серик Жумангарин. В частности, по словам чиновника, Казахстан не присоединился к запрету на продажу шарикоподшипников, которые могут иметь двойное назначение. Вилисов отметил, что Казахстан может сопротивляться очень долго.
«Ситуация непростая, в связи с введением санкций компании предпочитают не делиться личной информацией. Я думаю, есть недополученная прибыль, а есть и дополнительная, которая возникает из-за параллельного импорта. Казахстан сможет лавировать между угрозой западных вторичных санкций и соблюдением антироссийских ограничений столько, сколько Казахстан будет бороться за стабильность собственной экономики», - отметил он.
По его словам, прекратить «сопротивление» Западу Казахстан в принципе не может, так как заменить российских партнеров не получится.
«Дело в том, что взамен Запад ничего не предлагает. Он предлагает ограничения, к которым Казахстан должен присоединиться под страхом вторичных санкций. Альтернативных предложений нет, которые могли бы вытеснить российские компании с рынка Казахстана, создать новые отрасли, производства, рабочие места. Конечно, сопротивление будет максимально долгим, потому что Запад нарушает банальную логику «кнута и пряника», используется только кнут. Не могу представить, когда Казахстан сможет отказаться от российских партнеров», - добавил Вилисов.
С ним согласилась глава Ассоциации предприятий торговли Казахстана Жибек Ажибаева, которая заметила, что казахстанский бизнес будет использовать все варианты, «чтобы выжить».
«Для Казахстана это очень щепетильная тема. Это связано, с одной стороны, с санкциями, которые не дают развернуться казахстанскому экспортному потенциалу, с другой стороны, с санкциями в отношении импорта. Мы понимаем, что надо искать варианты, которые позволили бы казахстанскому бизнесу выживать в этих непростых ситуациях», - подытожила она в беседе с НСН.
Евросоюзу будет очень сложно запретить Казахстану осуществлять реэкспорт с Россией, так как казахам эти торговые отношения выгодны, к тому же, это навредит и самим европейцам, рассказал ранее председатель НП «Грузавтотранс» Владимир Матягин «Радиоточке НСН».
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