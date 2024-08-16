«Кнут без пряника»: Казахстан не откажется от торговли с Россией из-за угроз Запада

Казахстан не откажется от экономического сотрудничества с Москвой из-за давления Запада, который не предлагает стране никаких замен российским партнерам, заявил ведущий научный сотрудник Института научной информации по общественным наукам РАН Максим Вилисов в разговоре с НСН.

Казахстан не станет «слепо следовать» антироссийским санкциям, в особенности если они затрагивают интересы казахстанских компаний. Об этом в интервью Bloomberg заявил заместитель премьер-министра Казахстана, министр торговли и интеграции Серик Жумангарин. В частности, по словам чиновника, Казахстан не присоединился к запрету на продажу шарикоподшипников, которые могут иметь двойное назначение. Вилисов отметил, что Казахстан может сопротивляться очень долго.