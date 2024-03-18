«Залог стабильности»: Торговые сети не отказываются от отечественной электроники
Антон Гуськов в эфире НСН заявил, что законопроект о «российской полке» не нужен рынку бытовой техники и электроники.
Законопроект о «российской полке» не нужен рынку бытовой техники и электроники, так как торговые сети «с удовольствием» берут отечественные товары, заявил представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники Антон Гуськов в беседе с НСН.
Минпромторг, Минфин, Роспатент, Роспотребнадзор, Минюст и Минэкономразвития поддержали законопроект о «российской полке». Против выступила только ФАС — новые правила могут подтолкнуть цены на товары, считают в службе.
«Нужно смотреть на разные товарные рынки. Мы можем говорить о рынке электроники и бытовой техники. На нашем рынке проблем с продвижением российских брендов нет, их доля увеличивается, торговые сети с удовольствием берутся за эту технику. Наличие локального производства – это всегда залог стабильности поставок и гарантия наличия товара. У нас российских брендов не так много, поэтому все они могут быть широко представлены. Проблем с попаданием на полку нет. Для нас эта история не очень актуальна. Все решается нормальными экономическими отношениями», - объяснил он.
В целом Гуськов поддержал позицию ФАС, отметив, что мера может ограничить конкуренцию на рынке.
«Если будет обязательство предоставить место на полке для какого-то бренда, то места для другого российского бренда может физически не остаться. Полка же не очень резиновая, это нужно понимать. Формальное исполнение требований может привести не к поддержке, а к ограничению конкуренции. Поэтому мнение ФАС в целом оправданное», - добавил собеседник НСН.
Ранее сообщалось, что правительство России также хочет ввести обязательный минимум ассортимента российской электроники в офлайн- и онлайн-магазинах, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мэр Ялты рассказала, что отель Ротару Villa Sofia могут национализировать
- ВС РФ ударили по месту проведения совещания командного состава СБУ и ВСУ
- Молдавский лидер отказалась от признания главы Гагаузии членом правительства
- Авиакомпанию S7 оштрафовали на 30 тысяч рублей за отказ перевозить пассажиров
- Счетная палата выявила нарушений на 2,11 трлн рублей
- Гладков: Обстрел ВСУ повредил ЛЭП и кровлю дома под Белгородом
- Талибы атаковали Пакистан
- Гладков: Два человека погибли в Белгородской области в результате атаки ВСУ
- На Камчатке нашли тело одного из попавших под лавину туристов
- Санду призвала парламент Молдавии инициировать референдум о принятии страны в ЕС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru