«Залог стабильности»: Торговые сети не отказываются от отечественной электроники

Антон Гуськов в эфире НСН заявил, что законопроект о «российской полке» не нужен рынку бытовой техники и электроники. 

Законопроект о «российской полке» не нужен рынку бытовой техники и электроники, так как торговые сети «с удовольствием» берут отечественные товары, заявил представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники Антон Гуськов в беседе с НСН.

Минпромторг, Минфин, Роспатент, Роспотребнадзор, Минюст и Минэкономразвития поддержали законопроект о «российской полке». Против выступила только ФАС — новые правила могут подтолкнуть цены на товары, считают в службе.

«Чиновничий патриотизм!»: Полка с российской техникой не привлечет покупателей
«Нужно смотреть на разные товарные рынки. Мы можем говорить о рынке электроники и бытовой техники. На нашем рынке проблем с продвижением российских брендов нет, их доля увеличивается, торговые сети с удовольствием берутся за эту технику. Наличие локального производства – это всегда залог стабильности поставок и гарантия наличия товара. У нас российских брендов не так много, поэтому все они могут быть широко представлены. Проблем с попаданием на полку нет. Для нас эта история не очень актуальна. Все решается нормальными экономическими отношениями», - объяснил он.

В целом Гуськов поддержал позицию ФАС, отметив, что мера может ограничить конкуренцию на рынке.

«Если будет обязательство предоставить место на полке для какого-то бренда, то места для другого российского бренда может физически не остаться. Полка же не очень резиновая, это нужно понимать. Формальное исполнение требований может привести не к поддержке, а к ограничению конкуренции. Поэтому мнение ФАС в целом оправданное», - добавил собеседник НСН.

Ранее сообщалось, что правительство России также хочет ввести обязательный минимум ассортимента российской электроники в офлайн- и онлайн-магазинах, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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