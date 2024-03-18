СМИ: В торговых сетях могут появиться «российские полки»

Депутат предложила внести поправки в закон о торговле, установив новое требование к рознице и маркетплейсам — предоставлять полку товарам российского происхождения по квоте. Предполагается, что это предоставит новые возможности компаниям, расположенным в РФ, принадлежащим россиянам или гражданам Белоруссии.

По данным издания, законопроект уже поддержали Минфин, Роспатент, Роспотребнадзор, Минюст и Минэкономразвития. Минпромторг также оценивает инициативу положительно, однако призывает доработать ее, предоставив правительству право устанавливать категории российских товаров и их минимальную долю в ассортименте сетей. При этом Федеральная антимонопольная служба (ФАС) высказалась против, заявив, что подобное приведет к росту цен на товары.

Ранее сообщалось, что правительство России также хочет ввести обязательный минимум ассортимента российской электроники в офлайн- и онлайн-магазинах, передает «Радиоточка НСН».

