СМИ: В торговых сетях могут появиться «российские полки»
Минпромторг представил в правительство проект отзыва кабмина на инициативу депутата Татьяны Буцкой об организации «российской полки». Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник.
Депутат предложила внести поправки в закон о торговле, установив новое требование к рознице и маркетплейсам — предоставлять полку товарам российского происхождения по квоте. Предполагается, что это предоставит новые возможности компаниям, расположенным в РФ, принадлежащим россиянам или гражданам Белоруссии.
По данным издания, законопроект уже поддержали Минфин, Роспатент, Роспотребнадзор, Минюст и Минэкономразвития. Минпромторг также оценивает инициативу положительно, однако призывает доработать ее, предоставив правительству право устанавливать категории российских товаров и их минимальную долю в ассортименте сетей. При этом Федеральная антимонопольная служба (ФАС) высказалась против, заявив, что подобное приведет к росту цен на товары.
Ранее сообщалось, что правительство России также хочет ввести обязательный минимум ассортимента российской электроники в офлайн- и онлайн-магазинах, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru