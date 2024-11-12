Закупки импортной техники в Россию сократились почти на треть

Импортеры бытовой техники и электроники в октябре снизили ее закупки на 15–30%, сообщили «Известия» со ссылкой на игроков рынка.

Отмечается, что из-за роста ключевой ставки и, как следствие, процентов по депозитам люди несут деньги в банки, а не в магазины электроники. Эксперты отмечают, что это может привести к сокращению ассортимента гаджетов и увеличению цен на них на 10–20% в 2025 году.