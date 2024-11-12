Закупки импортной техники в Россию сократились почти на треть

Импортеры бытовой техники и электроники в октябре снизили ее закупки на 15–30%, сообщили «Известия» со ссылкой на игроков рынка.

Отмечается, что из-за роста ключевой ставки и, как следствие, процентов по депозитам люди несут деньги в банки, а не в магазины электроники. Эксперты отмечают, что это может привести к сокращению ассортимента гаджетов и увеличению цен на них на 10–20% в 2025 году.

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По словам представителя компании «Марвел-Дистрибуция», первоначально многие импортеры ожидали, что к концу года россияне будут скупать много техники. Однако на деле спрос оказался ниже прогнозируемого, хотя он все равно возрос.

Ранее блогер и эксперт по гаджетам Wylsacom (Валентин Петухов) заявил НСН, что следует очень настороженно относиться к продаже смартфонов по низкой цене на маркетплейсах, так как при неудачной покупке обман будет доказать сложно, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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