«Рост ползучий»: Цены на гаджеты поднимутся с января из-за политики ЦБ

«Цены вырастут на все – смартфоны, ноутбуки и так далее. Но это не очень линейная история, она будет происходить постепенно в зависимости от самих товаров и других параметров. Что-то подорожает во второй половине января, что-то – в марте-апреле, что-то – летом. Это зависит от категории товара, от количества товара на складах. Что-то будет дорожать на 1% каждый месяц, что будет незаметным. Это будет ползучий рост цен», - объяснил Муртазин НСН.

По его словам, от дорогой техники Apple россияне уже отказались, доля айфонов за два года упала с 17% до 4%.

«Все, что идет по параллельному импорту, включая Apple, уже подорожало, так как поставки идут через третьи страны. Там цены уже выросли так, что больше некуда. В данный момент техника Apple стоит неприлично дорого, ее уже и так не покупают. В феврале 2022 года айфоны в штучном выражении занимали 17,5% российского рынка, сегодня они занимают около 4%. В прошлом году скидки на технику в ноябре составляли 15-20%, сейчас скидки на большинство товаров мнимые. На цены влияет спрос, так как действия ЦБ по охлаждению экономики работают. Мы будем меньше покупать и больше платить. Баланс в экономике, которого добивается ЦБ, возможен только при росте цен в 15-20%», - добавил он.

Со своей стороны, генеральный директор агентства Telecom Daily Денис Кусков отметил, что рост цен будет зависеть от курса рубля.

«Предпосылки для роста цен есть, но никто не знает, на сколько процентов именно гаджеты подорожают. Если будет курс доллара и евро уменьшаться к рублю, не будет роста в 20%. Если рубль будет постоянно падать, ничего хорошего не будет. Электроника у нас вся импортная, завозится сегодня через третьи страны, каждое звено этой цепочки хочет заработать. Основные причины – курс валют, инфляция, высокие ставки по кредитам, снижение ассортимента на фоне дорогих кредитов. Это ведет к снижению конкуренции и подорожанию. У людей есть денежные запасы, 2023 год был интересным с точки зрения продаж, 2024 год тоже неплохой. Но 2025 год, вероятно, будет уже не таким радужным для продавцов. Люди, которые хотели сменить гаджеты, уже сделали это», - заключил собеседник НСН.

Смартфоны в России подорожали на 12-15% с начала года, сообщили в «Марвел-Дистрибуции». Аналитики назвали три главные причины такого положения вещей: изменение курса доллара, рост ключевой ставки ЦБ, а также усложнившаяся логистика на фоне санкций, передает «Радиоточка НСН».

