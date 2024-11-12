«Рост ползучий»: Цены на гаджеты поднимутся с января из-за политики ЦБ
Эльдар Муртазин заявил НСН, что от дорогой техники Apple россияне уже отказались, доля айфонов за два года упала с 17% до 4%.
Цены на гаджеты в России начнут расти уже во второй половине января, только рост в 15-20% позволит сбалансировать спрос и предложение, этого добивается Центробанк, заявил НСН аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
Ранее Муртазин заявил, что в 2025 году гаджеты в России могут подорожать на 10–20%, передают «Известия». Эксперт отметил сокращение спроса на электронику среди россиян в текущем году. Падение продаж фиксируется не во всех категориях, однако роста нет нигде, поделился он.
«Цены вырастут на все – смартфоны, ноутбуки и так далее. Но это не очень линейная история, она будет происходить постепенно в зависимости от самих товаров и других параметров. Что-то подорожает во второй половине января, что-то – в марте-апреле, что-то – летом. Это зависит от категории товара, от количества товара на складах. Что-то будет дорожать на 1% каждый месяц, что будет незаметным. Это будет ползучий рост цен», - объяснил Муртазин НСН.
По его словам, от дорогой техники Apple россияне уже отказались, доля айфонов за два года упала с 17% до 4%.
«Все, что идет по параллельному импорту, включая Apple, уже подорожало, так как поставки идут через третьи страны. Там цены уже выросли так, что больше некуда. В данный момент техника Apple стоит неприлично дорого, ее уже и так не покупают. В феврале 2022 года айфоны в штучном выражении занимали 17,5% российского рынка, сегодня они занимают около 4%. В прошлом году скидки на технику в ноябре составляли 15-20%, сейчас скидки на большинство товаров мнимые. На цены влияет спрос, так как действия ЦБ по охлаждению экономики работают. Мы будем меньше покупать и больше платить. Баланс в экономике, которого добивается ЦБ, возможен только при росте цен в 15-20%», - добавил он.
Со своей стороны, генеральный директор агентства Telecom Daily Денис Кусков отметил, что рост цен будет зависеть от курса рубля.
«Предпосылки для роста цен есть, но никто не знает, на сколько процентов именно гаджеты подорожают. Если будет курс доллара и евро уменьшаться к рублю, не будет роста в 20%. Если рубль будет постоянно падать, ничего хорошего не будет. Электроника у нас вся импортная, завозится сегодня через третьи страны, каждое звено этой цепочки хочет заработать. Основные причины – курс валют, инфляция, высокие ставки по кредитам, снижение ассортимента на фоне дорогих кредитов. Это ведет к снижению конкуренции и подорожанию. У людей есть денежные запасы, 2023 год был интересным с точки зрения продаж, 2024 год тоже неплохой. Но 2025 год, вероятно, будет уже не таким радужным для продавцов. Люди, которые хотели сменить гаджеты, уже сделали это», - заключил собеседник НСН.
Смартфоны в России подорожали на 12-15% с начала года, сообщили в «Марвел-Дистрибуции». Аналитики назвали три главные причины такого положения вещей: изменение курса доллара, рост ключевой ставки ЦБ, а также усложнившаяся логистика на фоне санкций, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Госдума приняла закон о запрете пропаганды чайлдфри
- Режиссер Урсуляк выступил против мата в кино и театре
- В Китае 35 человек погибли при наезде автомобиля на толпу
- СМИ: Здание Рижского вокзала в Москве оценили в миллиард рублей
- Глава Суджанского района подтвердил, что был отправлен в отставку
- Госдума запретила усыновлять детей гражданам стран с разрешенной сменой пола
- СМИ: Российской экономике не хватает 2,7 миллиона работников
- Самолет с телами пяти российских альпинистов вылетел из Непала
- Мэр Дальнегорска обиделся на шутку Юрия Стоянова
- Губерниев заявил, что продажа пива на стадионах поможет клубам пополнять бюджет
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru