«Дикий Запад»: Wylsacom призвал не покупать «выгодные» смартфоны на маркетплейсах

Следует очень настороженно относиться к продаже смартфонов по низкой цене на маркетплейсах, так как при неудачной покупке обман будет доказать сложно. Об этом НСН рассказал блогер и эксперт по гаджетам Wylsacom (Валентин Петухов).

Маркетплейсы стали основным каналом продаж смартфонов в первом полугодии 2024 года, заняв 36% рынка в штучном выражении, сообщил РБК. Доля лидирующих ранее федеральных сетей как «М.Видео-Эльдорадо» и DNS снизилась с 40% до 34%. В денежном выражении маркетплейсы также взяли первое место – 38%, тогда как доля федеральных сетей упала до 36%. Аналитики связывают преимущество маркетплейсов с более низкими ценами. Петухов заявил, что сегодня покупать технику по низкой цене на этих площадках довольно опасно.