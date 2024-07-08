«Дикий Запад»: Wylsacom призвал не покупать «выгодные» смартфоны на маркетплейсах
Маркетплейсы при описании товара часто прибегают к хитрости, поэтому в последствии тяжело доказать их обман, заявил НСН техноблогер Wylsacom.
Следует очень настороженно относиться к продаже смартфонов по низкой цене на маркетплейсах, так как при неудачной покупке обман будет доказать сложно. Об этом НСН рассказал блогер и эксперт по гаджетам Wylsacom (Валентин Петухов).
Маркетплейсы стали основным каналом продаж смартфонов в первом полугодии 2024 года, заняв 36% рынка в штучном выражении, сообщил РБК. Доля лидирующих ранее федеральных сетей как «М.Видео-Эльдорадо» и DNS снизилась с 40% до 34%. В денежном выражении маркетплейсы также взяли первое место – 38%, тогда как доля федеральных сетей упала до 36%. Аналитики связывают преимущество маркетплейсов с более низкими ценами. Петухов заявил, что сегодня покупать технику по низкой цене на этих площадках довольно опасно.
«Действительно, маркетплейсы – это достаточно агрессивная среда, где нужно обладать определенной экспертизой, чтобы при покупке не попасть на откровенно мошенническую схему. В магазине продавец несет ответственность за товар. Маркетплейсы – это такой Дикий Запад в современном понимании. Можно что-то удачно купить и сэкономить, а можно получить абсолютно не то, что ты хотел. И таких предложений там очень много. Здесь надо руководствоваться разумом и понимать, что если что-то стоит слишком дешево, то это должно вызывать подозрение», - пояснил блогер.
Он отметил, что обманные схемы на маркетплейсах очень распространены, и наказать мошенников будет сложно.
«На маркетплейсах является абсолютной нормой полное вранье как в описании, так и в отзывах. Прежде всего речь идет о китайских подделках вместо iPhone: визуально телефон выглядит также, а при активации оказывается, что он на Android. И стоит он не 30 тысяч, за которые его приобрел покупатель, а 7-8 тысяч. Очень сложно будет доказать обман, так как где-нибудь на пятой картинке при описании товара было указано, что это копия. Поэтому я бы рекомендовал настороженно относиться всякий раз, когда появляется какой-то очень выгодный товар от непонятного магазина», - подытожил он.
Ранее эксперт по гаджетам Илья Корнейчук заявил НСН, что на маркетплейсах часто торгуют контрафактными смартфонами, но если покупатель сразу замечает подделку, то площадка встает на его сторону и возвращает деньги.
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