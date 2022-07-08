Закрыто навсегда: После банкротства ИП не возвращаются в бизнес

Чаще всего сейчас банкротятся туристическая отрасль и общепит, а торговля находится в плавающем режиме, сказала НСН эксперт Янина Гришина.

Туристическая отрасль из-за последних событий стала банкротиться чаще, следом идут сферы общепита и торговли, заявила председатель петербургской общественной организации «Содействие малому бизнесу» Янина Гришина в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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Ранее стало известно, что в России за полгода число граждан-банкротов увеличилось почти на 40%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Суды уже объявили несостоятельными 121,3 тысяч россиян и ИП против 88 тысяч годом ранее.

«Чаще всего банкротится туристическая отрасль, которая из-за последних событий, не может вести свою деятельность. Общепит банкротится. В пандемию там был большой процент банкротств, но после мер поддержки они стабилизировались. Торговля всегда в плавающем сегменте. Массовый исход наблюдается в торговых центрах групп непродовольственных товаров. Хотя и говорят о том, что площади восстановляются, но я вижу другое», - сказала Гришина.

Эксперт уверена, что после банкротства индивидуальные предприниматели не вернутся в бизнес. «Если это банкротство, то возобновить свою деятельности под теми же фамилией и именем не получится, да и закон о банкротстве не позволяет это сделать», - резюмировала Гришина.

Ранее эксперт в области банкротства Дмитрий Кваша отметил в разговоре НСН, что граждане в сложной экономической ситуации прибегают к десяткам микрозаймов, а потом не могут справиться с коллекторами.

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ФОТО: www.kp.md
ТЕГИ:Средний И Малый БизнесБанкротство
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