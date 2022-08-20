СМИ: Экономика РФ выдержала санкции благодаря четырем факторам

Экономика России выдержала санкционное давление Запада благодаря четырем факторам, считает обозреватель журнала The National Interest Марк Эпископос.

Мэр Лондона считает, что горожане зимой не смогут оплатить отопление

В их числе эксперт назвал быструю реакцию ЦБ РФ по укреплению рубля, которая привела к тому, что российская валюта стала одной из быстро укрепляющихся в мире. Россия применила систему «параллельного импорта», пишет Газета.ru.

Марк Эпископос подчеркнул, что к западным санкциям против России не стали присоединяться многие сильные государства. Торговые и финансовые операции с РФ в последние полгода укрепили Индия и Китай.

Также обозреватель обратил внимание на непродуманность санкций, которые наносят больший вред европейским странам.

«У европейских потребителей тем временем сильнее кружится голова от стремительного роста счетов за отопление и электроэнергию, пока чиновники изо всех сил пытаются сдержать энергетический кризис, развязанный плохо продуманным планом Евросоюза по отказу от импорта энергоресурсов из России», — пишет Эпископос.

Ранее французский телеканал France 2 также положительно оценил противостояние экономики России западным ограничениям. Журналисты отметили, что сокращение ВВП страны будет заметно ниже прогнозируемого.

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ФОТО: РИА Новости
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