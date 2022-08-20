СМИ: Экономика РФ выдержала санкции благодаря четырем факторам
Экономика России выдержала санкционное давление Запада благодаря четырем факторам, считает обозреватель журнала The National Interest Марк Эпископос.
В их числе эксперт назвал быструю реакцию ЦБ РФ по укреплению рубля, которая привела к тому, что российская валюта стала одной из быстро укрепляющихся в мире. Россия применила систему «параллельного импорта», пишет Газета.ru.
Марк Эпископос подчеркнул, что к западным санкциям против России не стали присоединяться многие сильные государства. Торговые и финансовые операции с РФ в последние полгода укрепили Индия и Китай.
Также обозреватель обратил внимание на непродуманность санкций, которые наносят больший вред европейским странам.
«У европейских потребителей тем временем сильнее кружится голова от стремительного роста счетов за отопление и электроэнергию, пока чиновники изо всех сил пытаются сдержать энергетический кризис, развязанный плохо продуманным планом Евросоюза по отказу от импорта энергоресурсов из России», — пишет Эпископос.
Ранее французский телеканал France 2 также положительно оценил противостояние экономики России западным ограничениям. Журналисты отметили, что сокращение ВВП страны будет заметно ниже прогнозируемого.
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