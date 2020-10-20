Законопроект о всероссийской реновации жилья поддержали в правительстве

За основу законопроекта взяли московскую программу реновации. Как и в столице, планируется включать дома в реновацию при согласии 2/3 собственников жилья в многоквартирном доме. Согласно проекту, собственникам даётся право исключить свой дом из программы реновации до утверждения проекта планировки территории, на которой она будет реализована. Решение должно быть принято на общем собрании более чем одной третью голосов всех владельцев жилья.

Ранее глава думского комитета по ЖКХ Галина Хованская предложила отозвать законопроект о всероссийской реновации жилого фонда, так как он допускает изъятие у собственников неаварийного жилья.

Вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин сказал, что итоговая версия законопроекта будет сформирована после второго чтения в Госдуме, добавляет RT.

Гендиректор Международного центра развития регионов Игорь Меламед рассказал НСН, что в настоящее время на масштабные программы реконструкции жилья у регионов нет возможностей. И программа всероссийской реновации будет актуальна в случае серьёзной поддержки из федерального бюджета.

