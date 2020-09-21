Эксперты оценили вероятность протестов из-за «всероссийской реновации»
Гендиректор Международного центра развития регионов Игорь Меламед в эфире НСН также отметил, что на обновление жилья у регионов нет денег: для этого будут привлекать проверенных инвесторов.
В парламенте хотят дать местным властям право реконструировать и сносить фактически любые, а не только аварийные многоквартирные дома для «обновления среды жизнедеятельности и создания благоприятных условий проживания граждан».
Как пишет «Коммерсант», соответствующий законопроект внесли сенаторы Николай Журавлев, Олег Мельниченко, Андрей Шевченко и глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев.
Согласно документу, включить дом в программу реконструкции и сноса можно будет, получив одобрение двух третей собственников или нанимателей квартир. Исключить дом из программы можно будет третью голосов.
Гендиректор Международного центра развития регионов Игорь Меламед рассказал НСН, что на масштабные программы реконструкции жилья у регионов нет возможностей.
«У регионов на реновацию денег нет. Надо смотреть, какие средства будет выделять федеральный бюджет. Если реновацию поддержит федеральный бюджет, то это очень актуально. Потому что жилой фонд в регионах оставляет желать лучшего», - отметил Меламед.
По его словам, в случае принятия законопроект не создаст новые возможности для коррупции.
«Все крупные, серьезные фирмы давно известны, кто реально строит, кто заказы получает и выполняет. И все сомнительные фирмы тоже хорошо известны. И если такие фирмы получают заказы, то это не от хорошей жизни. Значит, за объект никто браться не хочет или еще что-то. Поэтому каких-то дополнительных злоупотреблений я не жду. Конечно, во всех регионах есть отлаженные схемы», - сказал эксперт.
Не ждёт он и повышения протестной активности. «Это дополнительный рычаг по изъятию, если не удается договориться с жильцами. Сложности именно в том, что не удаётся договориться с населением, чтобы получить участок, без которого невозможно строить. Протесты будут не больше, чем сейчас», - заключил регионалист.
Ранее Игорь Меламед в беседе с НСН рассказал, что российские регионы могут спасти только новые дороги.
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