Эксперты оценили вероятность протестов из-за «всероссийской реновации»

В парламенте хотят дать местным властям право реконструировать и сносить фактически любые, а не только аварийные многоквартирные дома для «обновления среды жизнедеятельности и создания благоприятных условий проживания граждан».

Как пишет «Коммерсант», соответствующий законопроект внесли сенаторы Николай Журавлев, Олег Мельниченко, Андрей Шевченко и глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев.

Согласно документу, включить дом в программу реконструкции и сноса можно будет, получив одобрение двух третей собственников или нанимателей квартир. Исключить дом из программы можно будет третью голосов.

Гендиректор Международного центра развития регионов Игорь Меламед рассказал НСН, что на масштабные программы реконструкции жилья у регионов нет возможностей.