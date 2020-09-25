В правительстве прокомментировали проект о реновации в России

Окончательные параметры законопроекта о всероссийской реновации определит Госдума после его рассмотрения в первом и втором чтениях. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Документ предусматривает ряд мероприятий, которые должны ускорить расселение аварийного жилья, а также комплексное развитие территорий совместно с инвесторами, сообщает РБК.

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По словам Хуснуллина, в настоящее время законопроект проходит стадию активного обсуждения, сообщает РИА ФАН.

Законопроект был внесен на обсуждение в Госдуму на прошлой неделе, передает RT.

Гендиректор Международного центра развития регионов Игорь Меламед в эфире НСН сообщил, что на обновление жилья у регионов нет денег: для этого будут привлекать проверенных инвесторов.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Федоренко
ТЕГИ:Марат ХуснуллинРеновация Жилья
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