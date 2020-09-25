В правительстве прокомментировали проект о реновации в России

Окончательные параметры законопроекта о всероссийской реновации определит Госдума после его рассмотрения в первом и втором чтениях. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Документ предусматривает ряд мероприятий, которые должны ускорить расселение аварийного жилья, а также комплексное развитие территорий совместно с инвесторами, сообщает РБК.