В правительстве прокомментировали проект о реновации в России
Окончательные параметры законопроекта о всероссийской реновации определит Госдума после его рассмотрения в первом и втором чтениях. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Документ предусматривает ряд мероприятий, которые должны ускорить расселение аварийного жилья, а также комплексное развитие территорий совместно с инвесторами, сообщает РБК.
По словам Хуснуллина, в настоящее время законопроект проходит стадию активного обсуждения, сообщает РИА ФАН.
Законопроект был внесен на обсуждение в Госдуму на прошлой неделе, передает RT.
Гендиректор Международного центра развития регионов Игорь Меламед в эфире НСН сообщил, что на обновление жилья у регионов нет денег: для этого будут привлекать проверенных инвесторов.
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