«Заканчиваются деньги»: В России пройден пик роста зарплат

Пик роста зарплат в России пройден, у бизнеса заканчиваются средства на «зарплатную гонку», пишет РБК со ссылкой на экспертов рынка.

Особенно сильно зарплаты выросли в производственном секторе на фоне дефицита кадров, сотрудников привлекали повышенными выплатами, но оказалось, что это не всегда помогает привлечь специалистов нужной квалификации. Именно поэтому рост зарплат сохранится только у высококлассных профессионалов, особенно инженеров. Подобные тенденции замечены в IТ-секторе и логистике.

Исследование: Осенью 2023 года средние предлагаемые зарплаты выросли на 28%

Самый большой рост зарплат в 2023 году произошел в Москве в IT-отрасли (8,1%), строительстве (6,9%), маркетинге (6,6%) и банковской сфере (6,2%), рассказала глава Исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова «Радиоточке НСН».

Ранее сообщалось, что российские компании на фоне дефицита кадров вынуждены увеличивать расходы на оплату труда. По этой причине треть предприятий малого и среднего бизнеса подняли цены на свои конечные товары и услуги в 2023 году, говорится в исследовании ПСБ и «Опоры России».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
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