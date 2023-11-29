Исследование: Осенью 2023 года средние предлагаемые зарплаты выросли на 28%
Осенью 2023 года средние предлагаемые заработные платы увеличились на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные привели эксперты Авито Работы.
Отмечается, что самый большой прирост размера зарплат оказался в сферах IT и строительства (33% и 32% соответственно). Так, если осенью 2022 года работодатели в сфере IT предлагали в среднем 50 401 рубль, то теперь сумма составляет 67 191 рубль. При этом общее число вакансий за этот период увеличилось в 1,8 раза (+84%).
Кроме того, указывается, что среди профессий больше всего средние предлагаемые зарплаты увеличились у контролеров. Осенью прошлого года среднее предложение по оплате труда составляло 34 629 рублей, теперь сумма составляет 56 133 рубля (+62%).
Ранее сообщалось, что число вакансий с зарплатой от 100 тысяч рублей на российском рынке в 2023 году увеличилось на 31,8% по сравнению с прошлым годом. Самый большой прирост доли вакансий с таким доходом произошел в транспорте и строительстве, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru