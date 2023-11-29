Исследование: Осенью 2023 года средние предлагаемые зарплаты выросли на 28%

Отмечается, что самый большой прирост размера зарплат оказался в сферах IT и строительства (33% и 32% соответственно). Так, если осенью 2022 года работодатели в сфере IT предлагали в среднем 50 401 рубль, то теперь сумма составляет 67 191 рубль. При этом общее число вакансий за этот период увеличилось в 1,8 раза (+84%).

Кроме того, указывается, что среди профессий больше всего средние предлагаемые зарплаты увеличились у контролеров. Осенью прошлого года среднее предложение по оплате труда составляло 34 629 рублей, теперь сумма составляет 56 133 рубля (+62%).

Ранее сообщалось, что число вакансий с зарплатой от 100 тысяч рублей на российском рынке в 2023 году увеличилось на 31,8% по сравнению с прошлым годом. Самый большой прирост доли вакансий с таким доходом произошел в транспорте и строительстве, передает «Радиоточка НСН».

